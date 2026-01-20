मर्दों के स्पर्म में 'सेंध' लगा रहा ये Silent Killer! वैज्ञानिकों ने पकड़ा ' माइक्रो दुश्मन', अगली पीढ़ी पर मंडरा रहा खतरा

Microplastics Sperm Damage: अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड की इस स्टडी में पाया गया कि अगर पिता माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आता है, तो उसके बच्चों में आगे चलकर डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. यह असर गर्भ ठहरने से पहले ही शुरू हो जाता है. यह रिसर्च काफी चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि अब तक ज्यादातर ध्यान मां की सेहत पर दिया जाता था. इस बार वैज्ञानिकों ने पिता के शरीर पर पड़े असर को समझने की कोशिश की है और नतीजे काफी गंभीर निकले हैं.

क्या है माइक्रोप्लास्टिक?

माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटे-छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं. इनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है. ये प्लास्टिक की बोतल, पैकेजिंग, कपड़े और दूसरे रोजमर्रा के सामान के टूटने से बनते हैं. ये कण हवा, पानी और खाने के जरिए शरीर में पहुंच जाते हैं. पहले ही ये इंसानी शरीर के कई हिस्सों, यहां तक कि प्रजनन अंगों में भी मिल चुके हैं.

कैसे हुई यह रिसर्च

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, रिवरसाइड के वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को चूहों पर किया. देखा गया कि जिन नर चूहों को माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में रखा गया उनके बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ा. यह रिसर्च जर्नल ऑफ द एंडोक्राइन सोसाइटी में प्रकाशित हुई है. इसे इस तरह की पहली स्टडी माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों पर क्या असर दिखा

वैज्ञानिकों ने चूहों की अगली पीढ़ी यानी बच्चों को हाई फैट डाइट दी ताकि छुपे हुए असर साफ नजर आ सकें. इस दौरान देखा गया कि जिन बच्चों के पिता माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में थे उनमें मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा ज्यादा था. इन बीमारियों में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याएं शामिल हैं.

बता दें कि इस स्टडी में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि असर बेटों और बेटियों पर अलग-अलग दिखा. जिन मादा बच्चों के पिता माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में थे उनमें डायबिटीज जैसे लक्षण साफ नजर आए. उनके लीवर में ऐसे जीन ज्यादा एक्टिव पाए गए जो सूजन और डायबिटीज से जुड़े होते हैं. वहीं नर बच्चों में डायबिटीज तो नहीं दिखी लेकिन उनके शरीर में फैट थोड़ा कम पाया गया. मादा बच्चों में मसल्स कम और ब्लड शुगर ज्यादा पाया गया.

शुक्राणु कैसे बने वजह

वैज्ञानिक यह समझना चाहते थे कि पिता से बच्चों तक यह असर कैसे पहुंचा. इसके लिए उन्होंने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे PANDORA-seq कहा जाता है. इसमें पता चला कि माइक्रोप्लास्टिक शुक्राणु के अंदर मौजूद छोटे RNA को बदल देते हैं. ये RNA-DNA जैसे नहीं होते बल्कि जीन को कितना एक्टिव होना है इसे कंट्रोल करते हैं. आसान भाषा में कहें तो ये जीन के स्विच की तरह काम करते हैं.

इंसानों के लिए क्या मतलब

रिसर्च के लीड वैज्ञानिक प्रोफेसर चांगचेंग झोउ का कहना है, यह असर सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आता है. इसका असर बच्चों तक भी पहुंच सकता है. उन्हें आगे चलकर गंभीर बीमारियों की ओर धकेल सकता है. उन्होंने कहा कि जो पुरुष भविष्य में पिता बनने की योजना बना रहे हैं उन्हें माइक्रोप्लास्टिक जैसी हानिकारक चीजों से दूरी बनानी चाहिए.

बता दें, फिलहाल यह स्टडी चूहों पर की गई है लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके नतीजे इंसानों के लिए भी अहम हो सकते हैं. आगे की रिसर्च में यह देखा जाएगा कि अगर मां माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आए तो क्या असर होता है. क्या इन खतरों को किसी तरह कम किया जा सकता है. यह रिसर्च पर्यावरण और सेहत के रिश्ते को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रहे ये भूकंप के झटके, तेजी के खिसक रही हैं जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स?