ऊपर से आदेश मिला तो क्या आप किसी की जान ले लेंगे? 60 साल पहले हुआ वो 'इलेक्ट्रिक शॉक' टेस्ट, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया!

Milgram's Obedience Study: दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया हैरान थी कि कैसे नाजी सैनिकों ने सिर्फ 'आदेश' मानकर लाखों लोगों की जान ले ली? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए येल यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक स्टेनली मिलग्राम ने 1961 में एक अनोखा प्रयोग किया. इस प्रयोग के पीछे उनका मकसद यह जानना था कि सत्ता (Authority) के सामने इंसान अपनी नैतिकता को कितनी जल्दी भूल जाता है. वह यह जानना चाहते थे कि कैसे कोई व्यक्ति किसी अजनबी को जानलेवा बिजली का झटका सिर्फ इसलिए दे सकता है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके बॉस ने उसे कहा है. सुनने में यह डरावना लगता है, लेकिन 1961 में हुए स्टेनली मिलग्राम के प्रयोग ने साबित कर दिया था कि सत्ता (Authority) के सामने इंसान अपनी नैतिकता को गिरवी रख देता है. आइए समझते हैं उस प्रयोग की पूरी कहानी, जिसने इंसानी फितरत के काले सच को दुनिया के सामने ला दिया.

आखिर क्या था यह प्रयोग?

1961 में येल यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक स्टेनली मिलग्राम ने यह टेस्ट शुरू किया. उन्होंने दो लोगों को बुलाया, जिसमें एक टीचर (असली वॉलेंटियर) और दूसरा लर्नर (जो असल में एक एक्टर था) था. टीचर को एक मशीन के सामने बिठाया गया, जिस पर 15 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट (खतरनाक) तक के बटन थे.

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'झूठे' झटके और असली चीखें

टीचर को आदेश दिया गया कि जब भी 'लर्नर' गलत जवाब दे, तो उसे बिजली का झटका दिया जाए. लेकिन हकीकत में लर्नर को कोई झटका नहीं लग रहा था, वह बस जोर-जोर से चिल्लाने और दया की भीख मांगने का नाटक कर रहा था. जब वॉलेंटियर (टीचर) घबराकर रुकना चाहता, तो सफेद कोट पहने सुपरवाइजर शांत आवाज में कहता कि टेस्ट के लिए आपका जारी रखना जरूरी है, कृपया बटन दबाएं.

चौंकाने वाला नतीजा, 65% लोग बने 'कातिल'!

वैज्ञानिकों को लगा था कि शायद 1-2% लोग ही सबसे खतरनाक 450 वोल्ट का बटन दबाएंगे. लेकिन नतीजे ने सबको सुन्न कर दिया. लगभग 65% वॉलेंटियर्स ने चीखें सुनने और जान जाने के खतरे के बावजूद अंत तक (450 वोल्ट) झटके देना जारी रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा करने का 'आदेश' दिया गया था.

हम इतने 'आज्ञाकारी' क्यों हैं?

इस प्रयोग के बाद मिलग्राम ने निष्कर्ष निकाला कि जब कोई इंसान किसी 'अथॉरिटी' (जैसे डॉक्टर, पुलिस या बॉस) के आदेश का पालन करता है, तो वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी (Moral Responsibility) उस व्यक्ति पर डाल देता है. उसे लगता है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, जो होगा उसके जिम्मेदार मेरे साहब होंगे.

आखिर क्यों किया गया यह प्रयोग?

मिलग्राम यह समझना चाहते थे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने लाखों मासूमों का कत्लेआम कैसे कर दिया? क्या वे सब जन्मजात अपराधी थे? मिलग्राम यह जानना चाहते थे कि क्या वाकई 'आदेश का पालन' करना इंसान की नैतिकता से बड़ा हो सकता है? इस प्रयोग ने साबित किया कि एक सामान्य, भला इंसान भी अगर सही आदेश और दबाव में हो, तो वह भयानक रूप से क्रूर बन सकता है.

यह प्रयोग हमें क्या सिखाता है?

यह टेस्ट इंसान की 'डार्क साइड' को दिखाने के लिए किया गया था. इस टेस्ट से मिलग्राम ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी सत्ता (Authority) के अधीन होता है, तो वह खुद को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं मानता. वह खुद को केवल एक एजेंट समझता है, जो आदेश मान रहा होता है. इससे यह साबित हुआ कि एक बहुत ही सभ्य और दयालु व्यक्ति भी अगर किसी 'अधिकारी' के दबाव में हो, तो वह विनाशकारी काम कर सकता है.

प्रयोग के दौरान दिखा डर और तनाव

इस प्रयोग में हिस्सा लेने वाले लोग अंदर से काफी परेशान हो गए थे. कई लोग कांपने लगे, पसीना आने लगा, कुछ तो डर की वजह से हंसने लगे थे. कुछ लोग रुकना चाहते थे, लेकिन फिर भी आदेश मानते रहे. यह साफ दिखाता है कि वे यह सब खुशी से नहीं कर रहे थे, बल्कि दबाव में थे.

बाद में उठे नैतिक सवाल

जब यह प्रयोग सामने आया, तो इसकी काफी आलोचना भी हुई. लोगों ने कहा कि इसमें हिस्सा लेने वालों को मानसिक तनाव दिया गया. उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह सब असली नहीं है, जिससे यह प्रयोग जितना बड़ा था, उतना ही विवादित भी बन गया. इतने सालों बाद भी यह प्रयोग इसलिए चर्चा में रहता है, क्योंकि यह इंसान के व्यवहार का एक सच्चा चेहरा दिखाता है. यह हमें बताता है कि हम खुद को जितना मजबूत समझते हैं, उतने हमेशा नहीं होते. हालात और दबाव हमारे फैसलों को बदल सकते हैं.

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