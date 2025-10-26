Science News in Hindi: सैन्य नींद पद्धति फिर से चर्चा में है. लेकिन यह सवाल है कि क्या यह सचमुच आम नागरिकों के लिए फायदेमंद है?. यह तकनीक 1981 की एक खेल प्रदर्शन पर आधारित किताब रिलैक्स एंड विन से ली गई है. सैनिकों को उनके आसपास के माहौल की परवाह किए बिना आराम करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी. इसकी लोकप्रियता से इस बात में दिलचस्पी जगी है कि क्या यह तनावपूर्ण जीवनशैली वाले लोगों के लिए काम कर सकती है. ऐसे समय में जब नींद की समस्या बढ़ रही है तो यह एक आसान तरीका लगता है.

इसे करने का क्या तरीका है?

यह मेथड नींद के डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 3 तकनीकों पर आधारित है. इसे करने के तरीके में 3 स्टोप्स को फॉलो करना होता है. सबसे पहले, चेहरे से शुरू करके अपनी मांसपेशियों को धीरे-धीरे ढीला करें, फिर बाहों, छाती और पैरों तक जाए. यह सब धीमी और स्थिर सांसों के साथ करें. आखिरी चरण में अपने मन में खुद को एक शांत, काल्पिनक जगह पर रखें जैसे किसी शांत मैदान में लेटना या स्थिर पानी पर तैरना.

क्या इसका वैज्ञानिक सबूत है?

Science Alert के मुताबिक, किसी भी रक्षा संस्थान द्वारा उपलब्ध खुले शोध में इस मेथड को आधिकारिक तौर पर सही नहीं ठहराया गया है. इसके बाद भी यह तरीका नींद ना आने की बीमारी के लिए डॉक्टरी तौर पर माने गए इलाज जैसे सीबीटी-आई में इस्तेमाल होने वाले तरीकों से काफी हद तक मिलता है.

शोधकर्ताओं ने इसके बारे में क्या बताया?

सीक्यूयूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में नींद के शोधकर्ता डीन जें. मिलर का कहना है कि, यह समानता बहुत मायने रखती है. एथलीटों और सैन्य कर्मियों के साथ अपने काम में उन्होंने देखा है कि ये तरीके उन्हें थकान, रोजमर्रा की आदतों में रुकावट और प्रदर्शन के दबाव को संभालने में मदद करते हैं. लेकिन, यह कोई औपचारिक समर्थन नहीं है.

क्या है सीबीटी-आई थेरेपी?

सीबीटी-आई(CBT-I)को लंबे समय तक नींद ना आने के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है. इसमें 5 चीजें शामिल हैं- सोचने के तरीकों में बदलाव, उत्तेजना पर कंट्रोल, नींद का समय सीमित करना, सोने की आदतों को सुधारना और आराम करनी की तकनीकें. Military Hack इनमें से कम से कम तीन तकनीकों से मेल खाती है, खासकर सांस को कंट्रोल करने, आराम और मन को शांत रखने में.

क्या सच में 2 मिनट में नींद आ जाती है?

वायरल होने के बाद भी सिर्फ 2 मिनट में नींद आने की उम्मीद करना शायद सही ना हों. आमतौर पर, जो नागरिक एक नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं उन्हें सोने में 10 से 20 मिनट लगते हैं. अगर कोई लगातार 5 मिनट से भी कम समय में सो जाता है तो इसे अक्सर दिन में बहुत ज्यादा नींद आने का संकेत मानते हैं ना कि अच्छी नींद का. यहां तक कि, सैन्यकर्मियों के लिए भी 2 मिटन का आंकड़ा कोई कोई पक्का नतीजा नहीं है. मिलर के मुताबिक, आम नागरिकों के लिए 2 मिटन में सो जाना ऐसा लक्ष्य है जो शायद संभव ना हो.