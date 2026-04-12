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Hindi Newsविज्ञानझूठ था अब तक का सबसे बड़ा राज? हमारी गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल है ही नहीं! वैज्ञानिकों के नए खुलासे से मचा हड़कंप

झूठ था अब तक का सबसे बड़ा राज? हमारी गैलेक्सी के बीच में 'ब्लैक होल' है ही नहीं! वैज्ञानिकों के नए खुलासे से मचा हड़कंप

Milky Way Black Hole Mystery: दशकों से वैज्ञानिक मानते रहे हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल (Supermassive Black Hole) मौजूद है. लेकिन नई थ्योरी के अनुसार, यह ब्लैक होल नहीं, बल्कि डार्क मैटर (Dark Matter) का एक सघन पिंड या गोला हो सकता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:14 AM IST
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झूठ था अब तक का सबसे बड़ा राज? हमारी गैलेक्सी के बीच में 'ब्लैक होल' है ही नहीं! वैज्ञानिकों के नए खुलासे से मचा हड़कंप

Milky Way Black Hole Mystery: आपने विज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, जिसे हम सैगिटेरियस कहते हैं. साल 2022 में इसकी धुंधली तस्वीर ने इस बात पर मुहर भी लगा दी थी. इसके लिए वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. लेकिन अब वैज्ञानिकों के एक समूह ने दावा किया है कि हम जिसे ब्लैक होल समझ रहे हैं, वह असल में 'डार्क मैटर' का एक घना गोला हो सकता है. आइए समझते हैं कि यह नई बहस क्या है और अगर वहां ब्लैक होल नहीं है, तो फिर क्या है?

कहां से शुरू हुआ शक

अब तक वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो अपने आसपास के तारों को अपनी ओर खींचता है. वहां मौजूद तारों की रफ्तार और उनकी चाल देखकर यही निष्कर्ष निकाला गया था. लेकिन हाल की स्टडी में कुछ वैज्ञानिकों ने इन आंकड़ों को नए नजरिए से देखा. उन्हें लगा कि जो चीज ब्लैक होल समझी जा रही है, वह शायद कुछ और भी हो सकती है.

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डार्क मैटर की एंट्री

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिलैटिविस्टिक एस्ट्रोफिजिक्स (ICRA) के रिसर्चर्स की नई थ्योरी के मुताबिक, गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल नहीं, बल्कि डार्क मैटर (Dark Matter Ball) का एक बेहद घना गुच्छा हो सकता है. अब आपका सवाल होगा कि डार्क मैटर क्या है? तो आपको बता दें कि यह आज भी एक बड़ा रहस्य है. यह दिखता नहीं है, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस होता है. यह गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है और चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर डार्क मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो वह भी ब्लैक होल जैसी ताकत दिखा सकता है.

तारों की तेज रफ्तार का नया मतलब

गैलेक्सी के केंद्र के पास कुछ तारे बहुत तेज गति से घूमते हैं. यही बात अब तक ब्लैक होल के होने का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती थी. लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह तेज रफ्तार सिर्फ ब्लैक होल की वजह से ही नहीं, बल्कि डार्क मैटर के घने समूह की वजह से भी हो सकती है. इसका मतलब जो चीज अब तक साफ सबूत लग रही थी, वही अब सवाल बन गई है.

ब्लैक होल की तस्वीर पर भी सवाल

कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के केंद्र की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें एक काला सा गोल हिस्सा और उसके चारों तरफ चमकती रिंग दिखाई दी थी. इसे ब्लैक होल का 'शैडो' बताया गया था. अब नई सोच यह कहती है कि ऐसा नजारा सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं, बल्कि डार्क मैटर का घना केंद्र भी बना सकता है. उनके अनुसार, तस्वीर ब्लैक होल की पुष्टि नहीं करती, बल्कि सिर्फ यह बताती है कि वहां कुछ बहुत भारी मौजूद है. इसका मतलब यह हुआ कि जो तस्वीर अब तक सबसे मजबूत सबूत मानी जा रही थी, वह भी पूरी तरह साफ जवाब नहीं दे रही.

अगर बात सही निकली तो बड़ा बदलाव

अगर यह नई थ्योरी सही साबित होती है, तो विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. इसके बाद ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ बदल जाएगी. इसके बाद हमें पता चलेगा कि गैलेक्सी कैसे बनती है. साथ ही इस खोज से डार्क मैटर को समझने में बड़ी मदद मिलेगी. यह खोज ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोल सकती है.

वैज्ञानिक समुदाय में छिड़ी बहस

हालांकि, वैज्ञानिक खुद भी मान रहे हैं कि अभी यह सिर्फ एक संभावना है. इसे पूरी तरह सच मानने से पहले और ज्यादा रिसर्च और डेटा की जरूरत है. नई टेक्नोलॉजी और बड़े टेलीस्कोप आने वाले समय में इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं. वहीं कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लैक होल के पक्ष में इतने ज्यादा सबूत हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. लेकिन 'डार्क मैटर' वाली यह नई रिसर्च एक वैकल्पिक नजरिया देती है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहरा बना देती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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