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Hindi Newsविज्ञानचौंकाने वाला खुलासा: हमारी आकाशगंगा के इस छोर पर पसरा है सन्नाटा, कुदरत ने यहां बंद कर दी है तारों की फैक्ट्री!

चौंकाने वाला खुलासा: हमारी आकाशगंगा के इस छोर पर पसरा है सन्नाटा, कुदरत ने यहां बंद कर दी है तारों की फैक्ट्री!

Milky Way Edge Discovery: क्या हमारी आकाशगंगा का भी कोई अंत है? अंतरिक्ष की दुनिया का यह सवाल दशकों से अनसुलझा है, लेकिन इसी सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ खोज लिया है, जो सबको हैरान कर सकता है. वैज्ञानिकों ने उस सीमा का पता लगा लिया है जहां तारों का बनना भी बंद हो जाता है. रिसर्च में सामने आया कि इस शांत इलाके में मौजूद तारे असल में वहां पैदा ही नहीं हुए, बल्कि एक लंबी यात्री करके वहां पहुंचे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:36 AM IST
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चौंकाने वाला खुलासा: हमारी आकाशगंगा के इस छोर पर पसरा है सन्नाटा, कुदरत ने यहां बंद कर दी है तारों की फैक्ट्री!

Milky Way Edge Discovery: क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का अंत कहां होता है? या वो कौन सी जगह है जहां कुदरत नए तारों को बनाना बंद कर देती है? अंतरिक्ष के सीने में मौजूद इस गुत्थी को लेकर दशकों से बहस जारी थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब तलाश लिया है. लगभग 1 लाख तारों के उम्र का विश्लेषण करने के बाद जो सच सामने आया है, उसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं आकाशगंगा के उस आखिरी छोर की कहानी, जहां से आगे सिर्फ सन्नाटा और पुराने तारों का बसेरा होता है.

कैसे पता चला आकाशगंगा का अंत?

हमारी आकाशगंगा का कोई किनारा नहीं है, यह धीरे-धीरे धुंधली होती जाती है. एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्मल में छपी इस रिसर्च के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने तारों की उम्र में एक खास पैटर्न देखा है. ज्यादातर आकाशगंगा केंद्र से बाहर की तरफ विकसित होती हैं इसलिए जैसे-जैसे हम केंद्र से दूर होते जाते हैं, तारे जवान होने चाहिए. लेकिन केंद्र से 35,000 से 40,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक हैरान करने वाला मोड़ देखने को मिला है. यहां से तारे फिर से पुराने होने लगते हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार उम्र का यह U-टर्न ही वह सीमा है जहां तारों का निर्माण बंद हो जाता है.

तब यहां कैसे पहुंचे तारे?

अब सवाल यह है कि अगर उस सीमा के पार नए तारे नहीं बनते हैं तो वहां तारे आखिर मौजूद ही क्यों हैं? इस सवाल के जवाब को लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि यह रेडियल माइग्रेशन के कारण से होता है. ये तारे असल में सीमा के अंदर ही पैदा हुए थे. समय के साथ ये आकाशगंगा को सर्पिल भुजाओं की गुरुत्वाकर्षण लहरों पर सवार होकर बाहर की तरफ खिसक गए.

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इनकी चाल शांत और गोलाकार होती है, जिससे पता चलता है कि ये किसी टकराव के कारण नहीं बल्कि धीरे-धीरे वहां पहुंचे हैं.

(ये भी पढ़ेंः हेयर ट्रांसप्लांट का काम खत्म, पौधे से बनी दवा ने 56 दिनों में वापस लाए सिर के बाल)

क्यों रुक जाता है तारों का बनना?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सीमा के बाद या तो गैस इतनी गर्म हो जाती है कि वह सिमटकर तारा नहीं बन पाती, या फिर आकाशगंगा के केंद्र का खिंचाव और बाहरी डिस्क का घुमाव इसमें समस्या पैदा करता है. लेकिन अभी इसकी सटीक वजह पर रिसर्च चल रहा है. इस रिसर्च के लिए लैमोस्ट और एपोगी स्काई सर्वे के साथ-साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाइया सैटेलाइट के डेटा का प्रयोग किया गया है.

(ये भी पढे़ंः Lyrid Meteor Shower: आसमान में होगी तारों की बारिश, जानें भारत में कब और कैसे देखें)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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