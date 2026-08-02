/धरती, चमचमाते सितारे और मिल्की वे... एक ही फ्रेम में कैद हुआ ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत नजारा, ISS की इस तस्वीर ने मचाया धमाल

Science News: आपने कई तस्वीरों में अंतरिक्ष से हमारी धरती का नजारा तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कोई ऐसे फोटो देखी है, जिसमें हमारी धरती, लाखों सितारे और पूरी आकाशगंगा (Milky Way) एक साथ एक ही फ्रेम पर चमचमाती हुई नजर आ रही हो? बता दें कि NASA के एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने एक ऐसी ही शानदार तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है.
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से ली गई इस इस फोटो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. तस्वीर में हमारे आसमान के ऊपर आकाशगंगा की चमकती हुई पट्टी नजर आ रही है. इसके नीचे नीले रंग में हमारी धरती चमचमाती हुई दिख रही है. धरती के चारों तरफ लाइट ग्रीन कलर की एक पतली लेयर भी दिख रही है, जिसे साइंटिफिक एयरग्लो कहा जाता है.
पेटिट ने बताया कि यह फोटो हाल ही में जारी किए गए एक कलेक्शन का हिस्सा है, जिसमें ISS पर हाल ही में किए गए एक मिशन के दौरान इकट्ठा की गई 1.2 मिलियन रॉ इमेज फाइलें शामिल हैं. ISS के कपोला से ली गई यह फोटो मिल्की वे का सबसे खूबसूरत नजारा पेश करती है. इस तस्वीर को खींचने के लिए पेटिट ने 15mm एरी जीस लेंस से लैस निकॉन Z9 कैमरे का इस्तेमाल किया, जिसमें 1.8 T-अपर्चर को पूरी तरह से खोला गया था, ताकि एक्सपोजर के दौरान कैमरे के सेंसर तक ज्यादा लाइट पहुंच सके. इस सेटअप में एक स्पेशल साइडरियल ट्रैकिंग ड्राइव भी शामिल था, जिसे धरती के चारों ओर ISS की तेज स्पीड की भरपाई के लिए डिजाइन किया गया था.
अंतरिक्ष यात्री पेटिट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस फोटो की जानकारी दी. उन्होंने लिखा,' आखिरकार मुझे ISS के अपने हालिया मिशन से 12 लाख रॉ इमेज फाइलें मिल गई हैं. यहां मेरी पसंदीदा मिल्की वे फोटो में से एक का सैंपल है, जिसे कपोला से निकॉन Z9, एरी जीस 15mm लेंस, T1.8 और कस्टम साइडरियल ड्राइव के साथ लिया गया था. इस ड्राइव ने हमारी ऑर्बिट के स्टार मोशन की स्पीड को बेअसर कर दिया था.'
I finally have all 1.2 million raw image files from my latest mission to ISS! Here is a sample of one of my favorite Milky Way photos, taken from the Cupola with Nikon Z9, Arri Zeiss 15mm lens, T1.8 with custom sidereal drive that cancelled out star motion relative to our orbit. pic.twitter.com/Sjm4UFgOs6
— Don Pettit (@astro_Pettit) July 31, 2026
इंटरनेट पर इस तस्वीर को अबतक 6 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.
पेटिट की ओर से शेयर की गई इस तस्वीर पर लोग कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' यह इंसानों द्वारा ली गई अब तक की सबसे ऐतिहासिक तस्वीरों में से एक है. मेरा मतलब सचमुच यही है. हम अपनी मिल्की वे में उन जगहों और घटनाओं को देख रहे हैं, जो 10 लाख साल पहले तक घटी थीं और उससे परे की आकाशगंगाओं के दृश्य 10 अरब साल पहले बने थे.' बता दें कि डॉन पेटिट हाल ही में ISS पर 220 दिन बिताकर पृथ्वी पर लौटे हैं. वह रूस के Soyuz MS-26 मिशन के तहत ISS पहुंचे थे. उन्होंने अपने मिशन के दौरान कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए और अंतरिक्ष से कई शानदारी तस्वीरें भी खींचीं. उनकी ओर से शेयर की गई इस फोटो में एक ही फ्रेम के अंदर धरती, सितारे और मिल्की वे का अद्भुत नजारा दिख रहा है. इसके चलते यह फोटो दुनियाभर में वायरल हो रही है.