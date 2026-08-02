/धरती, चमचमाते सितारे और मिल्की वे... एक ही फ्रेम में कैद हुआ ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत नजारा, ISS की इस तस्वीर ने मचाया धमाल

पेटिट की ओर से शेयर की गई इस तस्वीर पर लोग कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' यह इंसानों द्वारा ली गई अब तक की सबसे ऐतिहासिक तस्वीरों में से एक है. मेरा मतलब सचमुच यही है. हम अपनी मिल्की वे में उन जगहों और घटनाओं को देख रहे हैं, जो 10 लाख साल पहले तक घटी थीं और उससे परे की आकाशगंगाओं के दृश्य 10 अरब साल पहले बने थे.' बता दें कि डॉन पेटिट हाल ही में ISS पर 220 दिन बिताकर पृथ्वी पर लौटे हैं. वह रूस के Soyuz MS-26 मिशन के तहत ISS पहुंचे थे. उन्होंने अपने मिशन के दौरान कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए और अंतरिक्ष से कई शानदारी तस्वीरें भी खींचीं. उनकी ओर से शेयर की गई इस फोटो में एक ही फ्रेम के अंदर धरती, सितारे और मिल्की वे का अद्भुत नजारा दिख रहा है. इसके चलते यह फोटो दुनियाभर में वायरल हो रही है.