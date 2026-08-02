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धरती, चमचमाते सितारे और मिल्की वे... एक ही फ्रेम में कैद हुआ ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत नजारा, ISS की इस तस्वीर ने मचाया धमाल

Milky Way Photo From Space Station: अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आकाशगंगा (Milky Way) की एक दुर्लभ फोटो शेयर की है. इसमें हमारी धरती, सितारे और मिल्की वे सब एक ही फ्रेम पर खूबसूरती से नजर आ रहे हैं. तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 02, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:55 PM IST
धरती, चमचमाते सितारे और मिल्की वे... एक ही फ्रेम में कैद हुआ ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत नजारा, ISS की इस तस्वीर ने मचाया धमाल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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