ड्रैगन मैन या होमो सेपियन्स? चीन में मिली 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी ने खोले राज, वैज्ञानिक बोले एशिया नहीं...

Science Latest News: चीन के हुबेई प्रांत में हाल ही में मिली एक खोपड़ी की जांच से वैज्ञानिकों को इंसान के विकास की समयरेखा पर एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया. इस जीवाश्म का नाम युनक्सियन 2 है, इसे पहले होमो इरेक्टस माना जाता था लेकिन नए डिजिटल रीक्रिएशन से पता चला कि यह होमो लोंगी यानी ड्रैगन मैन की है. यह प्रजाति डेनिसोवन और निएंडरथल दोनों से जुड़ी हुई है. यह खोज इस पुरानी सोच को चुनौती देती है कि मानव विकास का केंद्र सिर्फ अफ्रीका था. साथ ही यह इशारा करती है कि बड़े विकासवादी बदलाव अफ्रीका के बाहर भी हुए थे.

कब और कहां मिली थी ये खोपड़ी?

युनशियान 2 खोपड़ी कई दशक पहले हुबेई प्रांत में मिली थी लेकिन खराब हालत में होने के कारण इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी. अब उन्नत सीटी स्कैनिंग और डिजिटल मॉडलिंग का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इसके आकार को फिर से बनाया. इससे पता चलता है कि इसकी बनावट होमो इरेक्टस से अलग है. इसकी बनावट इसे Dragon Man वंश से जोड़ती है जिसका डेनिसोवन्स और निएंडरथल से गहरा संबंध है.

इस खोज से क्या जानकारी मिली?

खोपड़ी की जांच से पता चलता है कि होमो सैपियन्स का विकास शायद 10 लाख साल पहले ही शुरू हो गया था. वह पुराने अनुमानों से 5 लाख साल ज्यादा है. यह खोज आधुनिक मानव के लिए पहले मानी जाने वाली 3 लाख से 2 लाख साल की समय-सीमा को चुनौती देती है. इसके अलावा, सबूत यह भी दिखाते हैं कि होमो लोंगी, डेनिसोवैन, निएंडरथल और शुरूआती होमो सैपियन्स जैसे कई मानव अंश यूरेशिया में एक साथ रहते थे और शायद आपस में प्रजनन भी करते थे.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि, ये खोजें मानव वंश के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं. उनके मुताबिक, इन बातों की पक्की जांच के लिए और ज्यादा जीवाश्म सबूतों और Independent Verification की जरूरत है.

इस खोज का क्या महत्व है?

युनशियान 2 की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि आधुनिक इंसान शायद पहले की सोच से ज्यादा जल्दी और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पैदा हुए थे. यह दिखाती है कि बड़े दिमाग वाले इंसान 10 लाख साल पहले तक एशिया में मौजूद थे. यह बात उस पुरानी कहानी को चुनौती देती है जिसके अनुसार मानव विकास केवल अफ्रीका में हुआ था. यह हमारी प्रजाति के विकास को समझने की नई जानकारी देती है.