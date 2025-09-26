Advertisement
trendingNow12937418
Hindi Newsविज्ञान

ड्रैगन मैन या होमो सेपियन्स? चीन में मिली 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी ने खोले राज, वैज्ञानिक बोले एशिया नहीं...

Million Year Old Skull: चीन में एक लाख साल पुरानी एक खोपड़ी मिली है जिसका नाम युनशियान 2 है. यह खोज इस बात को चुनौती देती है कि मानव विकास केवल अफ्रीका से ही शुरू हुआ था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रैगन मैन या होमो सेपियन्स? चीन में मिली 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी ने खोले राज, वैज्ञानिक बोले एशिया नहीं...

Science Latest News: चीन के हुबेई प्रांत में हाल ही में मिली एक खोपड़ी की जांच से वैज्ञानिकों को इंसान के विकास की समयरेखा पर एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया. इस जीवाश्म का नाम युनक्सियन 2 है, इसे पहले होमो इरेक्टस माना जाता था लेकिन नए डिजिटल रीक्रिएशन से पता चला कि यह होमो लोंगी यानी ड्रैगन मैन की है. यह प्रजाति डेनिसोवन और निएंडरथल दोनों से जुड़ी हुई है. यह खोज इस पुरानी सोच को चुनौती देती है कि मानव विकास का केंद्र सिर्फ अफ्रीका था. साथ ही यह इशारा करती है कि बड़े विकासवादी बदलाव अफ्रीका के बाहर भी हुए थे.

कब और कहां मिली थी ये खोपड़ी?
युनशियान 2 खोपड़ी कई दशक पहले हुबेई प्रांत में मिली थी लेकिन खराब हालत में होने के कारण इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी. अब उन्नत सीटी स्कैनिंग और डिजिटल मॉडलिंग का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इसके आकार को फिर से बनाया. इससे पता चलता है कि इसकी बनावट होमो इरेक्टस से अलग है. इसकी बनावट इसे Dragon Man वंश से जोड़ती है जिसका डेनिसोवन्स और निएंडरथल से गहरा संबंध है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: घर में छिपा बैठा था Venom जैसा खतरनाक जीव, शख्स की नजर पड़ी तो...

Add Zee News as a Preferred Source

इस खोज से क्या जानकारी मिली?
खोपड़ी की जांच से पता चलता है कि होमो सैपियन्स का विकास शायद 10 लाख साल पहले ही शुरू हो गया था. वह पुराने अनुमानों से 5 लाख साल ज्यादा है. यह खोज आधुनिक मानव के लिए पहले मानी जाने वाली 3 लाख से 2 लाख साल की समय-सीमा को चुनौती देती है. इसके अलावा, सबूत यह भी दिखाते हैं कि होमो लोंगी, डेनिसोवैन, निएंडरथल और शुरूआती होमो सैपियन्स जैसे कई मानव अंश यूरेशिया में एक साथ रहते थे और शायद आपस में प्रजनन भी करते थे. 

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि, ये खोजें मानव वंश के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं.  उनके मुताबिक, इन बातों की पक्की जांच के लिए और ज्यादा जीवाश्म सबूतों और Independent Verification की जरूरत है. 

यह भी पढ़ें; हाइपरटेंशन में जी रहे हैं भारत के 21 करोड़ लोग...WHO की चेतावनी, 83% मरीजों का BP कंट्रोल से बाहर

इस खोज का क्या महत्व है?
युनशियान 2 की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि आधुनिक इंसान शायद पहले की सोच से ज्यादा जल्दी और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पैदा हुए थे. यह दिखाती है कि बड़े दिमाग वाले इंसान 10 लाख साल पहले तक एशिया में मौजूद थे. यह बात उस पुरानी कहानी को चुनौती देती है जिसके अनुसार मानव विकास केवल अफ्रीका में हुआ था. यह हमारी प्रजाति के विकास को समझने की नई जानकारी देती है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ancient humans

Trending news

तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
;