इस दिन आसमान में दिखेंगे 2 चांद...महाभारत से है Mini Moon का कनेक्शन, ISRO का बड़ा खुलासा
इस दिन आसमान में दिखेंगे 2 चांद...महाभारत से है Mini Moon का कनेक्शन, ISRO का बड़ा खुलासा

Mini Moon: अगले महीने आसमान में 2 चांद दिखाई देने वाले हैं जिसे मिनी मून कहा जाता है. आइए जानते हैं कि क्या है मिनी मून जिसका खुलासा ISRO ने किया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:05 PM IST
इस दिन आसमान में दिखेंगे 2 चांद...महाभारत से है Mini Moon का कनेक्शन, ISRO का बड़ा खुलासा

Science News in Hindi: ISRO के नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस(NETRA)के प्रमुख डॉ. ए.के.अनिल कुमार ने बताया है कि, धरती का एक नया छोटा चंद्रमा मिला है जिसे Mini Moon कहते हैं. यह 53 दिनों तक हमारे ग्रह धरती के चारों तरफ घूमेगा. इस छोटे चंद्रमा का नाम 2024 PT5 है जो महज 10 मीटर चौड़ा है. यह हमारे सामान्य चंद्रमा से 3,50,000 गुना छोटा है जिसका व्यास(Diameter)3,476 किमी है.यह इतना छोटा है कि इसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता.

कब दिखना शुरु होगा?
NETRA, जो इसरो का ही एक नेटवर्क है, इस छोटे चंद्रमा 2024 PT5 की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रहा है और उसने पुष्टि की है कि यह धरती से टकराएगा नहीं. यह Mini Moon 29 सितंबर से धरती के चारों ओर घूमना शुरु करेगा और लगभग 2 महीने तक परिक्रमा करेगा. 25 नवंबर को यह धरती की ग्रैविटी से अलग होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाएगा.

यह भी पढ़ें: NASA नहीं ISRO बना दुनिया की पहली पसंद, इन देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर कमाए अरबों रुपए

कब हुई थी इसकी खोज?
नासा द्वारा बनाए गए सिस्टम ATLAS ने इस छोटे चंद्रमा को 7 अगस्त को खोजा था. यह एक ऐसा सिस्टम है जो पृथ्वी के पास आने वाली चीजों पर नजर रखता है. आपको बता दें कि यह छोटे चंद्रमा महाभारत से भी जुड़े हुए हैं. American Astronomical Society की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 PT5 के घूमने की दिशा अर्जुन क्षुद्रग्रह बेल्ट(Arjuna Asteroid Belt)से आने वाली क्षुद्रग्रहों जैसी है.

क्या है अर्जुन सौरमंडल?
अर्जुन हमारे सौरमंडल में क्षुद्रग्रहों का एक खास समूह है. इसका नाम 1991 में रखा गया था जब खगोलशास्त्री रॉबर्ट एच. मैकनॉट ने 1991 वीजी नाम का क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड खोजा था. उन्होंने हिंदू महाकाव्य महाभारत के किरदार अर्जुन से प्रेरित होकर इसका नाम चुना था. इस नाम को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी मंजूरी दी थी.

अर्जुन का नाम ही क्यों चुना गया?
हिंदू कथाओं के अनुसार, अर्जुन अपनी बहादुरी और तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं. इस समूह का नाम अर्जुन इसलिए रखा गया क्योंकि ये एस्टेरॉयड्स भी अर्जुन के तेज तीरों की तरह बहुत ही तेजी से सौरमंडल से गुजरते हैं. इसी से प्रेरित होकर रॉबर्ट एच. मैकनॉट ने इसका नाम Arjuna Asteroid Belt रखने का प्रस्ताव रखा था.

यह भी पढ़ें: Hubble Telescope: NASA के दूरबीन ने ली धूमकेतु की सबसे साफ तस्वीर, 2,09,000 km/h की रफ्तार से...

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

;