रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुढ़ापा रोकने और इंसानी उम्र को 120 साल तक बढ़ाने के लिए 26 अरब डॉलर का 'न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज' प्रोजेक्ट शुरू किया है. जानिए जीन थेरेपी, क्रायोथेरेपी और मिनी-पिग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इस गुप्त साइंस मिशन का पूरा सच.
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शिकार करना, घुड़सवारी, बर्फीले पानी में तैरना और आइस हॉकी खेलना- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमेशा से खुद को महाशक्तिशाली और ऊर्जावान दिखाते आए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 की उम्र के करीब पहुंच रहे पुतिन अब मौत को मात देने और हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज रहने का एक गुप्त रास्ता ढूंढ रहे हैं? एक बेहद सनसनीखेज मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने रूस में एक विशाल और गुप्त एंटी-एजिंग प्रोजेक्ट में करीब 26 अरब डॉलर (लगभग ₹2 लाख करोड़ से ज्यादा) का निवेश किया है.
इस प्रोजेक्ट का नाम 'न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज' है, जिसके तहत वैज्ञानिक इंसानी उम्र को 120 साल तक खींचने और बुढ़ापे को पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं.
इस अविश्वसनीय प्रोजेक्ट की कहानी तब और पुख्ता हो गई जब बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई गुप्त बातचीत का एक हिस्सा 'हॉट-माइक' (चालू रह गए माइक) पर रिकॉर्ड हो गया. वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, पुतिन को शी जिनपिंग से यह कहते सुना गया था कि इंसान बहुत जल्द अपने खराब अंगों को नए अंगों से बदलकर अमरता हासिल कर सकता है.
उस समय इस बात को दो बुजुर्ग वैश्विक नेताओं के बीच एक सामान्य बातचीत माना गया था. लेकिन अब रूस के आधिकारिक बजट और सरकारी फाइलों से पता चला है कि पुतिन वास्तव में इस ख्वाब को सच करने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि पुतिन अकेले नहीं हैं; सिलिकॉन वैली के जेफ बेजोस और सैम ऑल्टमैन जैसे अरबपति भी इसी तरह की रिसर्च पर पैसा लगा रहे हैं.
पुतिन के इस प्रोजेक्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है जेनोट्रांसप्लांटेशन (Xenotransplantation). इसके तहत वैज्ञानिक जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी लैब में बदले गए 'मिनी-पिग्स' (छोटे सूअरों) के शरीर के अंदर इंसानी अंगों को विकसित कर रहे हैं. इसका मकसद यह है कि जब भी किसी बूढ़े इंसान का दिल, किडनी या लीवर खराब हो, तो इन सूअरों से वो अंग निकालकर इंसान के शरीर में फिट कर दिया जाए.
इसके अलावा, 3D बायोप्रिंटिंग की मदद से असली इंसानी टिश्यूज और कोशिकाओं को प्रिंट करने पर भी काम चल रहा है. इस रिसर्च का उद्देश्य दशक के अंत तक करीब 1.75 लाख रूसी लोगों की जान बचाना है, जो कि यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या के बराबर है.
प्रोजेक्ट का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है 'अल्ट्रा-लो-तापमान क्रायोथेरेपी' (Ultralow-temperature Cryotherapy). इस तकनीक में इंसान के शरीर को कुछ समय के लिए बेहद कम यानी माइनस डिग्री के जानलेवा तापमान में रखा जाता है. वैज्ञानिकों का दावा है कि इस थेरेपी से शरीर के बूढ़े हो चुके टिश्यूज और सेल्स अचानक रीसेट हो जाते हैं और बुढ़ापे की रफ्तार थम जाती है.
इसके साथ ही, एक खास जीन थेरेपी पर काम चल रहा है जो सीधे इंसान के डीएनए के अंदर जाकर कोशिकाओं के बूढ़े होने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है. रूस के मशहूर गेरेंटोलॉजिस्ट व्लादिमीर खाविंसन ने दावा किया था कि इन पेप्टाइड ट्रीटमेंट्स की मदद से इंसान आसानी से 120 साल तक जिंदा रह सकता है.
इस बेहद संवेदनशील और हाई-टेक प्रोजेक्ट पर किसी बाहरी व्यक्ति को भरोसा नहीं था, इसलिए पुतिन ने इसकी कमान अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को सौंपी है. इस पूरे मिशन की देखरेख पुतिन की अपनी बेटी मारिया वोरोनत्सोवा कर रही हैं, जो खुद एक जानी-मानी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और जेनेटिक्स एक्सपर्ट हैं.
उनके साथ रूस के सबसे बड़े कुर्कातोव इंस्टीट्यूट के प्रमुख और भौतिक विज्ञानी मिखाइल कोवलचुक भी शामिल हैं. हालांकि, कुछ रूसी वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सरकारी फंड हासिल करने के लिए अधिकारी पुतिन को इस प्रोजेक्ट के कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर परिणाम दिखा रहे हैं. इसके अलावा, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूसी वैज्ञानिक बाकी दुनिया से अलग-थलग होकर यह रिसर्च कर रहे हैं.
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