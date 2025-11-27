भारत की MIRA ने पास किया NASA-ग्रेड टेस्ट! दिसंबर में होने वाला है लॉन्च, -20°C से +60°C तक तापमान झेलने की क्षमता

Mini Space Telescope Mira: भारत ने अंतरिक्ष तकनीक में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. EON Space Labs द्वारा बनाई गई मिनी स्पेस टेलीस्कोप MIRA ने NASA के स्टैंडर्ड थर्मो-वैक्यूम टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लिया हैं. ये टेस्ट साबित करते हैं कि यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष के बेहद कठोर माहौल में भी बिना किसी खराबी के काम करने की योग्यता रखता है.

भारत की पहला मिनी स्पेस टेलीस्कोप

MIRA को पूरी तरह भारत में बनाया गया है. इसे खास तौर पर स्ट्रैटेजिक डिफेंस और कमर्शियल स्पेस मिशन के लिए बनाया गया है. यह मात्र 502 ग्राम की है, जोकि सामान्य स्पेस टेलीस्कोप से 3 4 गुना हल्की है, लेकिन फिर भी हाई-रिजॉल्यूशन की तस्वीरें लेने में सक्षम है. हल्की होने की वजह से इसका लॉन्च कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है.

वैक्यूम टेस्ट में शानदार प्रदर्शन

अहमदाबाद की NABL प्रमाणित लैब में इसकी टेस्टिंग की गई जहां टेलीस्कोप को -20°C से +60°C तक तापमान और बेहद कम प्रेशर जैसी परिस्थितियों में रखा गया था. इन कठिन टेस्ट्स के दौरान कोई ऑप्टिकल शिफ्ट, संरचनात्मक कमजोरी या गैस रिसाव नहीं पाया गया था. इससे यह साफ हो जाता है कि टेलीस्कोप पूरी तरह स्पेस-ग्रेड साबित हुई है.

ऑटोनॉमस इमेजिंग में भी सफल

MIRA को एक पार्टनर सैटेलाइट के हाई-परफॉर्मेंस ऑनबोर्ड कंप्यूटर से जोड़ा गया, जहां इसने सिम्युलेटेड ऑर्बिट में खुद से इमेज लेना और टेलीमेट्री भेजना जैसे ऑटोनॉमस फंक्शन को सफलतापूर्वक कर लिया था.

आपको बता दें कंपनी का कहना है कि MIRA अपनी सभी टेस्टिंग स्टेज सफलतापूर्वक पार कर चुकी है और अब यह दिसंबर 2025 में होने वाले एक सैटेलाइट मिशन पर उड़ान भरने वाली है.

EON Space Labs की योजनाएं

यह स्टार्टअप अपने LUMIRA EO/IR इमेजिंग प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसे ड्रोन, UAV, eVTOL और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकेगा.

