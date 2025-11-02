Advertisement
Mini Sun: धरती पर सूर्य बनाने की चल रही है तैयारी, निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा साइंस प्रोजेक्ट

Worlds Largest Science Project: फ्रांस के दक्षिण में जमीन के अंदर दबी हुई एक बहुत बड़ी मशीन जल्द ही तारों की ऊर्जा को आजाद कर सकती है. 35 देशों के साथ मिलकर काम करने और दशकों की रिसर्च के बाद यह प्रोजेक्ट अब अपने सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गया है. 

Shubham Pandey|Last Updated: Nov 02, 2025, 09:43 AM IST
Science Latest News: पेरिस या ब्रुसेल्स की राजनीतिक गहमा-गहमी से दूर, प्रोवेंस(फ्रांस)की पहाड़ियों में चुपचाप एक बहुत बड़ी चीज़ बन रही है. मजबूत कंक्रीट की दीवारों और कड़ी सुरक्षा के पीछे कई देशों के इंजीनियर एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो पूरी दुनिया की ऊर्जा की समस्या को हल कर सकती है. इसे ITER कहा जाता है जिसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर. यह इंसान द्वारा बनाई गई सबसे जटिल मशीनों में से एक है. 

ITER की खासियत
35 देशों जिनमें अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपीय संघ के सदस्य शामिल हैं, का इसे समर्थन प्राप्त है. यह विज्ञान राजनीति और बड़े औद्योगिक लक्ष्य का एक अनोखा मेल है. इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)को नियंत्रित करके पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा बनाना. नाभिकीय संलयन ही वह प्रक्रिया है जो तारों को शक्ति देती है.

क्यों ITER जरूरी है?
नाभिकीय विखंडन के उलट संलयन से कोई खतरनाक लंबे समय तक चलने वाला रेडियोधर्मी कचरा नहीं निकलता, कोई ग्रीनहाउस नहीं बनती और विनाशकारी पिघलाव का कोई खतरा नहीं होता. फ्रांस में राजनीतिक शोर से दूर प्रोवेंस की पहाड़ियों में एक बहुत बड़ी मशीन चुपचाप बन रही है. कंक्रीट की मजबूत दीवारों और सख्त पहरे के पीछे कई देशों के इंजीनियर एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो पूरी दुनिया की बिजली की कमी को दूर कर सकती है.

क्यों खास है ITER?
यह मशीन इतनी पेचीदा है कि इसे इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे मुश्किल मशीनों में गिना जाता है. 35 देश जैसे अमेरिका, भारत, चीन मिलकर इसे बना रहे हैं. यह विज्ञान राजनीति और एक बड़े लक्ष्य का अनोखा सहयोग है. ITER का सबसे बड़ा लक्ष्य है नाभिकीय संलयन(Nuclear Fusion)को कंट्रोल करना जिससे पृथ्वी पर सूरज की तरह ऊर्जा बनाई जा सके. यहीं प्रक्रिया तारों को भी शक्ति देती है.

वादे और हकीकत में अंतर
यह प्रोजेक्ट मूल रूप से 2018 में शुरू होना था लेकिन इसे बार-बार देरी, बजट में बदलाव और राजनीतिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है. 2025 तक भी ITER को पूरी तरह से कम से कम 10 साल लगेगा. फिर भी साइट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं और उन पर दबाव भी बहुत ज्यादा है.

क्या आया निर्णायक मोड़?
इस गर्मी में एक अहम मोड़ आया है. ITER के मुख्य संलयन कक्ष जिसे वैक्यूम वेसल कहते हैं, को जोड़ने का आखिरी काम शुरू हो गया है. अगर यह कदम सफल होता है तो संलयन ऊर्जा अब सिर्फ एक विचार नहीं रहेगी बल्कि असली चीज बन जाएगी. यह एक ऐसी मशीन होगी जिसका सिर्फ सपना नहीं देखा गया बल्कि जिसे एक-एक नट-बोल्ट जोड़कर बनाया गया है.

 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

