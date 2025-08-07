डार्क मैटर का रहस्य सुलझा! वैज्ञानिकों ने दिया ब्रह्मांड का सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत

Science News in Hindi: आपको बता दें कि हाल में ही डार्क मैटर को लेकर एक वैज्ञानिक ने दो नए सिद्धांत को दिया है. इन सिद्धांतों से हमें यह समझने को मिलेगा कि आखिर ये अदृश्य पदार्थ कैसे काम करता है और ये है क्या. अगर हम इन सिद्धांतों को मानते हैं तो शायद डार्क मैटर को लेकर नजरिया बदल जाए और डार्क मैटर के इस रहस्य से हमें शायद और कोई रहस्यों का जवाब भी देखने को मिल जाए.

ब्लैक होल या कुछ और?

एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने जुलाई 2025 में अपना विचार देते हुए कहा कि डार्क मैटर किसी Shadow world से आया हुआ हो सकता है और साथ ही ये दुनिया हमारी जैसी ही हो सकती है. वैज्ञानिक प्रोफुमों का कहना है कि जब ब्रम्हांड की शुरुआत हुई थी तो डार्क कण, ग्रैविटी की वजह से आपस में जुड़कर ब्लैक होल जैसी चीजें बन गई होगी या फिर कोई और चीज बनी होगी. ये सारी चीजें ग्रैविटी पर निर्भर करती हैं. वैज्ञानिक प्रोफुमों का ऐसा मानना है कि डार्क मैटर का यह सिद्धांत ब्रह्मांड के अस्तित्व में आए सभी डार्क मैटर को समझने में मदद मिल सकती है.

क्या है ये सिद्धांत?

आपको बता दें कि ये सिद्धांत एक पुराने सिद्धांत पर ही आधारित है जिसको Mirror Matter कहते हैं और यह सिद्धांत यह कहता है कि जैसे हमारी दुनिया चल रही है उसी तरह से हमारे साथ एक और समांतर दुनिया भी है और इस समांतर दुनिया में भी हमारी दुनिया के जैसे ही नियम हैं. हालांकि ये दुनिया हमसे पूरी तरह से छुपी हुई है और ऐसा माना जाता है समांतर दुनिया की ग्रेविटी का असर भी हमारी दुनिया पर पड़ता है..