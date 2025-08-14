Mirror World: बिंग बैंग के बाद बना था 'जुड़वा ब्रह्मांड' जहां सब है उल्टा, चौंका देगा वैज्ञानिकों का ये खुलासा

Science News in Hindi: इंसान हमेशा से ही कई ब्रह्मांडों के होने से हैरान रहा है और कुछ लोग इस पर पूरा भरोसा भी करते हैं. कुछ शोध बताते हैं कि हमारे जैसा ही एक और ब्रह्मांड है जो हमारे साथ-साथ चलता है लेकिन उल्टा. इस ब्रह्मांड में समय बिग बैंग से पहले की तरफ जा रहा है. इस थ्योरी से डार्क मैटर को भी समझा जा सकता है जिसे वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं. इस थ्योरी के हिसाब से जब हमारा ब्रह्मांड बना तो उसके साथ ही एक Mirror World भी बना जहां समय पीछे की तरफ चलता है.

कहां छपी से रिसर्च?

एनल्स ऑफ फिजिक्स नाम की पत्रिका में छपी रिसर्च के मुताबिक, हमारे ब्रह्मांड एक 'उल्टा ब्रह्मांड' मौजूद है. ये यूनिवर्स CPT नाम के सिद्धांत का पूरी तरह से पालन करता है. आमतौर पर, फिजिस्क के नियम इस सिद्धांत को मानते हैं लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं.

क्या बिग बैंग शुरुआत थी?

वैज्ञानिक लैथम बॉयल, कीरन फिन और नील टुरोक का मानना है कि, यह नियम ब्रह्मांडों को बनाने वाले पावर और कणाों तक ही सीमित नहीं है. उनका कहना है कि अगर ये नियम इतना अहम है तो पूरे ब्रह्मांज पर लागू होना चाहिए. इसी नियम को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि बिग बैंग कोई शुरुआत नहीं थी बल्कि एक ऐसा बिंदु था जहां से 2 ब्रह्मांड बने और फैलने लगे.

डार्क मैटर या न्यूट्रिनो?

कनाडा के पेरिमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के एक नए शोधपत्र के अनुसार, बिग बैंग शायद हमारे सोचने से बहुत छोटा रहा होगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम न्यूट्रिनो पर ध्यान दें जो एक तरह का छोटा कण है, तो यह समानता दोनों ब्रह्मांडों के बीच हो सकती है. अगर एक ब्रह्मांड पीछे की तरफ जा रहा है तो जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं वह शायद न्यूट्रिनो का दूसरा रूप हो सकता है.