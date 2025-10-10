कौन है पृथ्वी का सबसे पहला जानवर? MIT के साइंटिस्ट ने कर दिया ये कैसा चौंकाने वाला खुलासा

Sea Sponges: पृथ्वी पर सबसे पहला जानवर कौन सा था? इस सवाल पर लोगों के पास कई तरह के जवाब होते हैं. लेकिन अब इस सवाल का जवाब MIT (मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) के वैज्ञानिकों ने खोजने की कोशिश की है. MIT के वैज्ञानिकों की नई खोज के अनुसार ये पता चला है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जानवर समुद्र में रहने वाले एंसिएंट सी स्पंज थे. इस जीवों की पहचान 541 मिलियन साल पुराने चट्टानों में मिले केमिकल अवशेषों से हुई. पहले ऐसा माना जाता था कि कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत कैंब्रियन पीरियड से हुई थी, लेकिन इस खोज की माने तो, इससे पहले भी स्पंज जैसे जीव का अस्तित्व था.

चट्टानों में छिपे थे स्पंज के जीवन के केमिकल ट्रेसेस

साइंटिस्ट की माने तो, वेस्टर्न इंडिया और साइबेरिया की चट्टानों के रिसर्च करने पर ये बात सामने आई. इसके अनुसार इन चट्टानों में स्टेरेन नाम के ऐसे केमिकल मिले, जो कि जीवों के सेल्स में पाए जाते हैं. खासकर इनमें C30 और C31 स्टेरेन मिले, जो केवल डेमोस्पंज नाम के स्पंजों में ही बन सकते हैं. ऐसे में ये साबित करता है कि करोड़ों साल पहले समुद्र में ऐसे जीव रहा करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बात की पुष्टि करने के लिए

MIT के साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये स्टेरेन जीवों से ही बने हैं, उन्होंने लेबोरेटरी में फिर से इन मॉलिक्यूल्स को दोबारा बनाया. इससे उन्हें पता कि ये खास तरह के स्टेरेन केवल स्पंज से ही बन सकते हैं, न कि किसी दूसरे तरह से. इससे इस बात की पुष्टि हुई है कि ये मॉलिक्यूल असल में एंसिएंट सी स्पंज के ही थे.

इवोल्यूशन में स्पंजों का बड़ा योगदान

आपको बता दें, ऐसे में स्पंज बड़े ही साधारण जीव होते हैं, लेकिन इनका पृथ्वी के इवोल्यूशन में बड़ा हाथ है. ये पानी से पोषक तत्व छानकर खाते हैं और समुद्र के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं. ऐसे करने से इनकी मदद से दूसरे जटिल जीवों के ग्रोथ का रास्ता खुलता है. यह प्रोसेस लाखों सालों में कैंब्रियन विस्फोट का कारण भी बनी है, जब पृथ्वी में जीवन तेजी से विकसित हो रहा था.

फ्यूचर रिसर्च में मदद

अब जब ये साबित हो गया है कि ये केमिकल ट्रेस प्राचीन जीवों से आए हैं, तो साइंटिस्ट अब दूसरे जगहों की चट्टानों में भी इसी तरह के मॉलिक्यूल्स की खोज कर रहे हैं. इससे यह साफ होगा कि पृथ्वी पर पहले जीव कब और कैसे विकसित हुए. MIT प्रोफेसर रॉजर समंस कहते हैं कि अब हमारे पर प्रमाण है कि स्पंज पृथ्वी के सबसे पहले जानवरों में से एक था.