मंगल ग्रह जितना बड़ा टक्कर भी नहीं मिटा सका ये सबूत, वैज्ञानिकों ने बताया- Giant Impact से कैसे बची धरती

Science News in Hindi: मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी(MIT)के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है जिससे पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के बारे में हमारी समझ बदल सकती है. यह खोज उस पुरानी धारणा को चुनौती देती है कि एक विशाल टक्कर(Giant Impact)ने ग्रह के सभी निशान मिटा दिए थे जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ था. वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड कनाडा और हवाई जैसे दूर-दराज के इलाकों की पुरानी चट्टानों की जांच की. आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके, उन्होंने इनमें एक खास रासायनिक कमी पाई.

क्या थी ये कमी?

शोध में सामने आया कि पोटेशियम समस्थानिकों(Potassium Isotopes), खासकर पोटेशियम-40 की मात्रा बहुत कम थी. यह इन्हें आज की पृथ्वी की ऊपरी परत की संरचना से अलग बनाता है. यह पोटेशियम की कमी बताती है कि ग्रह की शुरुआत में बना कुछ पदार्थ उस विनाशकारी टक्कर से बच गया और अलग-थलग रहा.

यह भी पढ़ें: 220 मीटर लंबा 'डायनासोर सुपरहाइवे'! वैज्ञानिकों को मिला 16 करोड़ साल पुराने पैरों का निशान

Add Zee News as a Preferred Source

पुराना सिद्धांत क्या कहते हैं?

प्रचलित सिद्धांत कहता है कि धरती के बनने के लगभग 10 करोड़ साल बाद मंगल के आकार का एक पिंड टकराया था जिससे ग्रह का सारा पदार्थ पिघलकर मिल गया था और उसकी रासायनिक संरचना पूरी तरह रीसेट हो गई थी. लेकिन, MIT टीम के सिमुलेशन बताते हैं कि कोई भी टक्कर या बाद की भूवैज्ञानिक घटना इस पोटेशियम-40 की कमी को पैदा नहीं कर सकती थी. इसका मतलब है कि पृथ्वी का मूल पदार्थ ग्रह के अंदरूनी हिस्से में सुरक्षित रह गया.

यह भी पढ़ें: धरती की सुरक्षा कवच में छेद...2014 के बाद बड़ा हुआ 'मैग्नेटिक क्रैक', वैज्ञानिकों को सता रहा है डर

क्या है नई खोज?

यह खोज एक नया रहस्य भी पैदा करती है. इन प्राचीन चट्टानों की रासायनिक संरचना अब तक खोजे गए किसी भी उल्कापिंड से मेल नहीं खाती. सहायक प्रोफेसर निकोल नी के अनुसार, इससे पता चलता है कि उल्कापिंडों की हमारी करंट लिस्ट अधूरी है और धरती के निर्माण में इस्तेमाल हुए मूल पदार्थ की खोज अभी बाकी है.