20 साल बाद 'जिंदा' हुई मछली! क्या है बोलीविया के उस सीक्रेट तालाब का राज? मौत से वापस लौटी मछली

Science Latest News: वैज्ञानिकों को लगा था कि मछली की एक प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई है. लेकिन वह मछली अचानक बोलीविया के एक छोटे से तालाब में जिंदा मिली है. इस दुर्लभ मछली का नाम है मोएमा क्लाउडिया(Moema Claudia)जिसे 20 साल से ज्यादा समय से जंगल में नहीं देखा गया था. यह जिस जगह रहती थी वह खेती की जमीन में बदल जाने के कारण लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई थी. इस मछली का अचानक वापस मिल जाना वैज्ञानिकों के लिए अच्छा मौका है.

वैज्ञानिकों की क्या राय है?

शोधकर्ताओं ने कहा कि इस मछली का मिल जाना मोएमा क्लाउडिया को बचाने का एक खास मौका है. अध्ययन के लेखक थॉमस लिट्ज के लिए इस मछली का फिर से मिलना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अब वैज्ञानिकों को इस मछली को इसके असली घर में सुरक्षित रखने का मौका मिलेगा. उन्होंने प्रोफेसर विल्सन कोस्टा का भी धन्यवाद किया.

मछली को क्यों है खतरा?

मोएमा क्लाउडिया(M. Claudia)जैसी मौसमी मछलियां अस्थायी घरों(Temporary Habitats)में रहती हैं. ये घर साल के कुछ ही समय के लिए बनते हैं और छोटे, नाजुक होते हैं और आसानी से खत्म हो जाते हैं इसलिए मछली खतरे में रहती है. इंसानों की दखलंदाजी से ये घर तुरंत नष्ट हो सकते हैं जिससे इन मछलियों को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है.

बोलीविया में स्थिति

शोधकर्ताओं का कहना है कि बोलीविया में हाल के सालों में जंगल सबसे ज्यादा खत्म हुए हैं. वहां पाई जाने वाली 32 मौसमी किलिफिश(Killifish)प्रजातियों में से आधी से ज्यादा केवल बोलीविया में ही मिलती हैं. लगभग एक-तिहाई प्रजातियां तो बस अपने शुरुआती घरों तक ही सीमित हैं. जांच की गई 20 प्रजातियों में से 8 को खतरे में माना गया है जिनमें मोएमा क्लाउडिया भी शामिल है जिसे पहले सबसे अधिक खतरे में और शायद लुप्त माना गया था.

वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी

वैज्ञानिकों को खेती की जमीन से घिरे एक छोटे से जंगल के इलाके में एक अस्थायी तालाब में मोएमा क्लाउडिया की ज़िंदा आबादी मिल गई है. इस खोज ने उन्हें पहली बार इस मछली की जिंदा तस्वीरें लेने और इसके व्यवहार और जीवनशैली के बारे में नई जानकारी जमा करने में मदद की. अध्ययन में यह भी पता चला कि उसी तालाब में 6 और दूसरी मौसमी मछलियां भी मौजूद हैं.