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केरल से तेज एंट्री के बाद अटक गया मानसून! मौसम वैज्ञानिकों ने बताई बड़ी वजह, जानिए बारिश को कौन रोक रहा

Why Monsoon Delayed: जून की भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मानसून से राहत की उम्मीद है, लेकिन बारिश की यह उम्मीद फिलहाल अधूरी नजर आ रही है. केरल में 5-6 जून को दस्तक देने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने शुरुआती दिनों में तेज रफ्तार दिखाई, लेकिन अब इसकी चाल अचानक धीमी पड़ गई है. नतीजतन देश के कई हिस्सों में लू और उमस का दौर जारी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:46 PM IST
केरल से तेज एंट्री के बाद अटक गया मानसून! मौसम वैज्ञानिकों ने बताई बड़ी वजह, जानिए बारिश को कौन रोक रहा

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