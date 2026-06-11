/केरल से तेज एंट्री के बाद अटक गया मानसून! मौसम वैज्ञानिकों ने बताई बड़ी वजह, जानिए बारिश को कौन रोक रहा

India Monsoon Update: जून की भीषम गर्मी से परेशान लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं. 5-6 जून को केरल में एंट्री लेने के बाद मानसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गई है.. केरल में समय से लेट पहुंचने वाला मानसून शुरुआती दिनों में तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और फिर दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीमा पड़ गया है. नतीजा यह है कि देश के बाकी हिस्सो में भयंकर गर्मी का दौर जारी है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर मानसून की रफ्तार पर ब्रेक क्यों लग गया और बारिश की गाड़ी कहां अटक गई? आइए जानते हैं...
केरल में मानसून की एंट्री के बाद देश भर में तेजी से आगे बढ़ रहा दक्षिण-पश्चिम मानसून अचानक रुक सा गया है. शुरुआती दिनों में दक्षिण भारत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी को भिगोने के बाद अब मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. देश के मध्य, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों के लोग अब भी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं.
वेदर एजेंसी स्काईमेट के डेटा के मुताबिक, इस सुस्ती के पीछे एक बड़ा कारण मौसम प्रणालियों यानी वेदर सिस्टम का न बनना है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लंबे समय से कोई मजबूत कम दबाव का क्षेत्र, डिप्रेशन या चक्रवाती तूफान नहीं बना है. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 के आखिरी में आए Cyclone Ditwah के बाद से कोई बड़ा तूफान रिकॉर्ड नहीं किया गया है.
दरअसल, ये लो-प्रेशर सिस्टम और चक्रवात मानसून के लिए किसी बूस्टर की तरह काम करते हैं. ये समुद्र से नमी वाली हवाओं को तेजी से खींचकर जमीन की ओर लाते हैं, जिससे मानसून एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ती है. इनके बिना, मानसून को अपनी सामान्य हवाओं के भरोसे ही आगे बढ़ना पड़ रहा है, जिससे इसकी रफ्तार धीमी और असमान हो गई है.
फिलहाल, मानसून का करंट देश के अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले पश्चिमी तटों पर ज्यादा मजबूत है. यही कारण है कि पश्चिमी भारत में तो अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन दूसरे इलाकों में अभी भी भयंकर गर्मी का दौर जारी है.
अब सवाल आता है कि क्या मानसून का ऐसा बर्ताव नॉर्मल है या फिर सूखे जैसे किसी संकट की बात है? इसका जवाब है नहीं. मौसम के जानकारों के अनुसार मानसून का इस तरह रुक-रुक कर चलना कोई नई बात नहीं है. मानसून कभी भी एक जैसी स्पीड से आगे नहीं चलता है. यह हमेशा चरणों में ही चलता है, यानी कुछ दिन तूफानी रफ्तार, फिर कुछ दिनों का ब्रेक, और फिर दोबारा तेजी.
भारतीय मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार, रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन मानसून आगे बढ़ रहा है. हाल ही में इसने पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों, सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है.
मानसून की रफ्तार अब बढ़ेगी या ऐसी ही रहेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बंगाल की खाड़ी में कोई नया कम प्रेशर का क्षेत्र बनता है या नहीं. स्काईमेट का मानना है कि जब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनता, तब तक देश के बाकी हिस्सों में मानसून की चाल ऐसी ही धीमी बनी रह सकती है.