/केरल से तेज एंट्री के बाद अटक गया मानसून! मौसम वैज्ञानिकों ने बताई बड़ी वजह, जानिए बारिश को कौन रोक रहा

India Monsoon Update: जून की भीषम गर्मी से परेशान लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं. 5-6 जून को केरल में एंट्री लेने के बाद मानसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गई है.. केरल में समय से लेट पहुंचने वाला मानसून शुरुआती दिनों में तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और फिर दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीमा पड़ गया है. नतीजा यह है कि देश के बाकी हिस्सो में भयंकर गर्मी का दौर जारी है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर मानसून की रफ्तार पर ब्रेक क्यों लग गया और बारिश की गाड़ी कहां अटक गई? आइए जानते हैं...