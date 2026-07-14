चिपचिपी वाली गर्मी से मिलेगी राहत! सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा मानसून का नया 'सिस्टम', जानें कब से होगी झमाझम बारिश

जुलाई के शुरुआत में जोरदार बरसात के बाद अचानक आसमान से बादल गायब हो गए हैं. लोगों को फिर वही भयंकर गर्मी और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि अब फिर कब बरसात होगी? अब लोगों के इसी सवाल का जवाब मौसम वैज्ञानिकों की नई सैटेलाइट तस्वीरों ने दे दिया है. आसमान में छाई इस खामोशी को तोड़ने के लिए समुद्र की गहराइयों में एक बहुत बड़ा वेदर सिस्टम एक्टिव हो चुका है. जो लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगा.
प्रशांत महासागर से चली हवाओं का एक चक्रवात अब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है, जिसने मानसून को फिर से जिंदा करने की तैयारी कर ली है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बादलों का भारी जमावड़ा शुरू हो गया है, जो अगले 2 से 3 दिनों में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत के मैदानी इलाकों का रुख करेगा.
इस नए वेदर सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा में तेज हलचल हो रही है और घने बादल बन रहे हैं. मौसम विज्ञान के मुताबिक, यह गतिविधि अक्सर एक लो-प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र बनाती है. इस स्थिति में हवा ऊपर की ओर उठती है और समुद्र से नमी खींचकर बड़े पैमाने पर बादल और बारिश का कारण बनती है.
कब और कहां होगी बारिश
बंगाल की खाड़ी में हो रहे इस हलचल से अगले 2-3 दिनों में इस वेदर सिस्टम के ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है.
किन राज्यों को होगा फायदा
इससे शुरुआत में पूर्वी भारत में अच्छी बारिश होगी, और आने वाले हफ्तों में इसका असर मध्य और उत्तर भारत तक भी पहुंच जाएगा.
सैटेलाइट इमेजरी
लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों में बड़े पैमाने पर बादलों का जमावड़ा देखा जा सकता है, जो मानसून के फिर से एक्टिव होने का साफ इशारा है.
इस नए सिस्टम की टाइमिंग भारत के लिए बहुत खास है, इसका कारण है कि इस बार मानसून काफी अच्छा रहा है. जुलाई की शुरुआत में पश्चिमी शहरों समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई थी. लेकिन महीने की शुरुआत में हुई बारिश के बाद मानसून ने ऐसा ब्रेक लिया कि आसमान साफ हो गया.
इस ब्रेक के कारण न सिर्फ तापमान में बढ़ोतरी हुई, बल्कि बारिश का घाटा हो रहा है. इसका सबसे बुरा असर देश भर में बोई जाने वाली खरीफ फसलों जैसे धान पर पड़ेगा, जिनकी बुवाई बारिश न होने के कारण काफी धीमी हो जाती है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून में इस तरह का कहना है कि मानसून में इस तरह का ब्रेक आना एक सामान्य वेदर पैटर्न है. लेकिन राहत की बात यह है कि नया वेदर सिस्टम पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की कमी को काफी हद तक दूर कर देगा. जल्द ही आपको तपती गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट के साथ झमाझम बारिश देखने को मिलेगी. मानसून एक बार फिर से एक्टिवि हो गया है!