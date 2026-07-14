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चिपचिपी वाली गर्मी से मिलेगी राहत! सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा मानसून का नया 'सिस्टम', जानें कब से होगी झमाझम बारिश

जुलाई की भारी बारिश के बाद अचानक गायब हुए बादलों ने उमस और गर्मी बढ़ा दी है. लेकिन अब मौसम वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए राहत की बड़ी खबर दी है. समुद्र में एक ऐसा तगड़ा सिस्टम एक्टिव हुआ है, जो जल्द ही देश में झमाझम बारिश की वापसी कराएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 14, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:37 PM IST
चिपचिपी वाली गर्मी से मिलेगी राहत! सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा मानसून का नया 'सिस्टम', जानें कब से होगी झमाझम बारिश

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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