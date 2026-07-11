बारिश की उम्मीद के बीच बड़ा झटका, अचानक बादलों से खाली हुआ 80% भारत, अल नीनो नहीं... अब ये बना 'विलेन'!

Monsoon break in India 2026: जहां एक ओर जून में सूखा जैसे हालात थे, तो वहीं जुलाई के शुरुआत में ही देश के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार बरसात देखने को मिली. बरसात हुई तो ऐसी हुई कि मुंबई-गुजरात के बड़े शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए. मौसम के इस यू-टर्न ने न सिर्फ बरसात कराया, बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. जहां एक तरफ अल नीनो की वजह से कम बारिश की संभावना थी, वहीं मॉनसून ने शुरुआत में ही जोरदार बारिश हुई. लेकिन अब बार फिर से बदलों ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है.



11 जुलाई, शनिवार को सामने आईं सैटेलाइट तस्वीरों ने देश की धड़कनें बढ़ा दी हैं. भारत का लगभग 70 से 80 फीसदी हिस्सा इस समय पूरी तरह बादलों से खाली और सूखा नजर आ रहा है. आखिर पीक सीजन में मानसून अचानक कहां गायब हो गया? चौंकाने वाली बात यह है कि भारत को सुखाने वाला यह 'विलेन' देश में नहीं, बल्कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है.