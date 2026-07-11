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बारिश की उम्मीद के बीच बड़ा झटका, अचानक बादलों से खाली हुआ 80% भारत, अल नीनो नहीं... अब ये बना 'विलेन'!

Monsoon break in India 2026: बारिश की भारी तबाही के बाद मानसून पर अचानक ब्रेक लग गया है. सैटेलाइट तस्वीरों में देश का 80% हिस्सा बादलों से खाली और सूखा नजर आ रहा है. अल नीनो नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में उठा एक भयंकर समुद्री तूफान इसका असली विलेन बनकर सामने आया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 11, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:23 PM IST
बारिश की उम्मीद के बीच बड़ा झटका, अचानक बादलों से खाली हुआ 80% भारत, अल नीनो नहीं... अब ये बना 'विलेन'!
Image Credit: Image-WindySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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