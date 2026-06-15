Weather News: जून के महीने में मानों सूरज आग उगल रहा है, पारा 42-44 डिग्री को पार कर जा रहा है. ऐसे में हर कोई मानसून के ही इंतजार में हैं. लेकिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों भारतीयों के लिए अंतरिक्ष से परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जिस मानसून को इस समय हमें गर्मी से बचाना था, वो सैटेलाइट तस्वीरों से अचानक दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भी देश इस समय 64% तक के मानसून घाटे से जूझ रहा है. देश में आगे बढ़ने के बाद अचानक दक्षिण-पश्चिम मानसून गायब सा हो गया है. सैटेलाइट से मिली ताजा इमेज ने मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि जिन इलाकों में झमाझम बारिश होनी चाहिए थी, वहां आसमान पूरी तरह साफ नजर आ रहा है.
IMD के आंकड़ों के अनुसार, 4 जून से 15 जून के बीच देश में सिर्फ 19.2 मिमी बारिश हुई है, वहीं आमतौर पर इस दौरान 53.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी. यानी देश इस समय करीब 64% कम बारिश से जूझ रहा है.
15 जून को INSAT-3DS सैटेलाइट से गई तस्वीरों में मानसून की स्थिति का पता चला है. आम दिनों में इस मौसम मे भारत के ऊपर बादलों की एक घनी चादर दिखाई देती थी, लेकिन इस बार मध्य और दक्षिणी भारत का आसमान पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा है. बादलों का जमावड़ा सिर्फ हिमालय, उत्तर-पूर्वी भारत और भारत-गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर की ओर दिखाई दे रहा है. अरब सागर की ओर से आने वाली मानसून की हवाएं बहुत कमजोर और बिखरी हुई हैं.
चिंता करने की बात यह है कि मानसून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य भारत के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है, लेकिन यह सिर्फ कागजों पर ही दिख रहा है. जमीन पर बारिश नहीं हो रही है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में नमी की कोई कमी नहीं है, असली विलेन आसमान में चल रही हवाएं हैं. दरअसल, ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली वेस्टरली जेट स्ट्रीम जो पश्चिमी हवाओं की तेज स्पीड होती है, वो अपने सामान्य रास्ते से बहुत नीचे यानी दक्षिण की ओर चली गई है. यह हवा मानसून को चलाने वाली पूर्वी हवाओं का रास्ता रोक रही है.
आम दिनों में पूर्वी हवाएं भारत के ऊपर हवा को ऊपर भेजती हैं, जिससे घने बादल बनते हैं और भारी बारिश होती है. लेकिन अभी मजबूत पश्चिमी हवाएं इस पूरी प्रक्रिया को दबा रही हैं. इसके कारण समुद्र में भरपूर नमी होने के बाद भी बादल नहीं बन पा रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है.
मौसम के जानकारों के मुताबिक, अभी मानसून की शुरुआत है और ऊपरी वायुमंडल के दबाव के कारण इस पर रोक लग गई है. लेकिन राहत की बात यह है कि वेदर फोरकास्ट मॉडल इशारा कर रहे हैं कि इस हफ्ते के अंत तक पश्चिमी हवाओं का यह जाल कमजोर पड़ सकता है. इसके बाद मानसून का सिस्टम फिर से एक्टिव होगा और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. तब तक लोगों को बारिश और गर्मी खत्म होने का इंतजार करना होगा.