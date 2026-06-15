Weather News: जून के महीने में मानों सूरज आग उगल रहा है, पारा 42-44 डिग्री को पार कर जा रहा है. ऐसे में हर कोई मानसून के ही इंतजार में हैं. लेकिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों भारतीयों के लिए अंतरिक्ष से परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जिस मानसून को इस समय हमें गर्मी से बचाना था, वो सैटेलाइट तस्वीरों से अचानक दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भी देश इस समय 64% तक के मानसून घाटे से जूझ रहा है. देश में आगे बढ़ने के बाद अचानक दक्षिण-पश्चिम मानसून गायब सा हो गया है. सैटेलाइट से मिली ताजा इमेज ने मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि जिन इलाकों में झमाझम बारिश होनी चाहिए थी, वहां आसमान पूरी तरह साफ नजर आ रहा है.