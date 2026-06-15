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मानसून भारत पहुंचकर भी क्यों नहीं बरस रहा? सैटेलाइट इमेज ने खोला 'राज', जानिए 64% बारिश की कमी के पीछे का कारण

IMD Monsoon Update: जून की भीषण गर्मी से परेशान लोगों को फिलहाल अभी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है. मानसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गई है और देश के कई हिस्सों में बारिश भी कम हो रही है. 15 जून को सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में बादल ही गायब दिखाई दे रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 15, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:03 PM IST
मानसून भारत पहुंचकर भी क्यों नहीं बरस रहा? सैटेलाइट इमेज ने खोला 'राज', जानिए 64% बारिश की कमी के पीछे का कारण

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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