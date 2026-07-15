/भयंकर गर्मी-उमस से मिलेगी राहत, अगले 24 घंटे में पलटने वाला है मौसम; इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश!

भयंकर गर्मी, उमस और सूखे खेतों से परेशान लोगों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर आ गई है. देश में बीते एक सप्ताह से सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर एक्टिव हो रहा है. मौसम विभाग के ताजा वेदर मॉडल्स के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून देश में एक बड़े रेन रिवाइवल यानी बारिश की वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है. राहत की यह बौछार सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत से झमाझम बारिश के साथ होगी, जो धीरे-धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में लेगी. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में बादलों का डेरा कब जमेगा और बंगाल की खाड़ी में कौन सा नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए ही है...
यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट्स यानी ECMWF के लेटेस्ट डेटा और वेदर मॉडल्स के मुताबिक, 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. इसके पीछे का कारण है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवाती हवाओ के क्षेत्र और पश्चिमी प्रशांत महासागर से आ रही नमी मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जुलाई से 27 जुलाई वाले सप्ताह में उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में बारिश की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी.
मौसम विज्ञानियों ने इसके पीछे दो बड़े तकनीकी कारण बताए हैं-
मानसून ट्रफ की सही पोजीशन
मानसून की रेखा जो अब तक हिमालय की पहाड़ियों की ओर खिसक गई थी, वह अब नीचे आकर भारत के मैदानी इलाकों को ओर बढ़ रही है.
लो-प्रेशर एरिया
बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जो भारतीय जमीनी इलाकों में भारी मात्रा में नमी खींचेगा. इससे कमजोर पड़ चुकी मानसून की हवाओं को फिर से शक्ति मिलेगी.
शुरुआत में सबसे तेज और भारी बारिश असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में देखने को मिलेगी. इसके अलावा पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी. जैसे-जैसे यह वेदर सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ेगा, बारिश का दायरा झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के अन्य हिस्सों तक फैल जाएगा.
जुलाई के दूसरे सप्ताह में सूखे जैसे हालात के बीच खरीफ की फसलों की बुआई काफी धीमी हो गई थी और मिट्टी की नमी कम हो रही थी. मानसून की इस वापसी से देश के कृषि प्रधान राज्यों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिससे खेती-किसानी को फिर से रप्तार मिल सकेगी. मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जुलाई का दूसरा हफ्ता खत्म होते-होते देश में बारिश का आंकड़ा फिर से सामान्य के करीब पहुंच जाएगा.