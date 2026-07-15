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भयंकर गर्मी-उमस से मिलेगी राहत, अगले 24 घंटे में पलटने वाला है मौसम; इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश!

भयंकर उमस और सूखे से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. मौसम विभाग के अनुसार, देश में सुस्त पड़ा मानसून बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम से दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है, जिससे पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 15, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:34 PM IST
भयंकर गर्मी-उमस से मिलेगी राहत, अगले 24 घंटे में पलटने वाला है मौसम; इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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