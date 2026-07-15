/भयंकर गर्मी-उमस से मिलेगी राहत, अगले 24 घंटे में पलटने वाला है मौसम; इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश!

भयंकर गर्मी, उमस और सूखे खेतों से परेशान लोगों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर आ गई है. देश में बीते एक सप्ताह से सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर एक्टिव हो रहा है. मौसम विभाग के ताजा वेदर मॉडल्स के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून देश में एक बड़े रेन रिवाइवल यानी बारिश की वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है. राहत की यह बौछार सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत से झमाझम बारिश के साथ होगी, जो धीरे-धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में लेगी. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में बादलों का डेरा कब जमेगा और बंगाल की खाड़ी में कौन सा नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए ही है...