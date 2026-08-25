Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /मॉनसून का री-स्टार्ट मोड ऑन! सैटेलाइट ने पकड़ी बादलों की खौफनाक फौज, दो हफ्ते इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

मॉनसून का री-स्टार्ट मोड ऑन! सैटेलाइट ने पकड़ी बादलों की खौफनाक फौज, दो हफ्ते इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

INSAT-3DS सैटेलाइट ने भारत पर घने मानसून बादलों की तस्वीरें कैप्चर की हैं. पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि दिल्ली-NCR में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं. जानिए मौसम का पूरा हाल.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 25, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:55 PM IST
मॉनसून का री-स्टार्ट मोड ऑन! सैटेलाइट ने पकड़ी बादलों की खौफनाक फौज, दो हफ्ते इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश
Image Credit: (AI Generated Image) मानसून का यह नया रूप पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाउंड्री कुशन पर मारा बल्ला, फेंक दिए ग्लव्स, श्रीलंका के इस क्रिकेटर पर होगा एक्शन?
2
3
4
5