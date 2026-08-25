/मॉनसून का री-स्टार्ट मोड ऑन! सैटेलाइट ने पकड़ी बादलों की खौफनाक फौज, दो हफ्ते इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों ने भारत के मौसम को लेकर एक नया अपडेट दिया है. सैटेलाइट INSAT-3DS की हालिया थर्मल इन्फ्रारेड तस्वीरों में भारत के बड़े हिस्से में बादलों का भारी जमावड़ा दिखाई दे रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है. हालांकि इस बार बारिश पूरे देश में एक समान नहीं होगी, बल्कि कुछ खास राज्यों में ही इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा.
भारत के मौसम पर नजर रख रहे INSAT-3DS सैटेलाइट ने हाल ही में देश के ऊपर घने बादलों की तस्वीरें ली हैं. इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मध्य भारत से लेकर इंडो-गंगा के मैदानों और पूर्वी राज्यों तक बादलों की एक विशाल परत फैली हुई है. वैज्ञानिकों के अनुसार, ये गहरे और सघन बादल यह संकेत देते हैं कि इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं.
मौसम के अनुमानों के मुताबिक, मानसून का यह नया रूप पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में आने वाले दिनों में लगातार बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में भी बादलों की हलचल तेज है, जिससे वहां भी मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वी भारत में मानसून का यह एक्टिव फेज सितंबर के पहले दो हफ्तों तक जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश के कई दौर आ सकते हैं. इससे किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो सकती है.
राजधानी दिल्ली और आसपास के NCR इलाकों के लिए मौसम थोड़ा मिला-जुला रहने वाला है. यहां लगातार भारी बारिश के बजाय बिखरी हुई बौछारें पड़ने की उम्मीद है. दोपहर और शाम के समय स्थानीय स्तर पर बादल विकसित हो सकते हैं, जिससे कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी जबकि पास के ही दूसरे इलाके पूरी तरह सूखे रह सकते हैं.
जहां एक तरफ पूर्वी भारत में बारिश की भरमार रहने वाली है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर-पश्चिम भारत, पश्चिमी हिस्से और दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों में मौसम काफी हद तक सूखा बना रहेगा. मानसून का यह असमान फैलाव दिखाता है कि इस बार बारिश कुछ सीमित क्षेत्रों में ही केंद्रित होकर रह गई है.
अंतरिक्ष से ली गई यह तस्वीर भारत के बदलते मानसून का एक अहम सबूत है. एक तरफ जहां पूर्वी राज्यों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना होगा, वहीं दूसरी तरफ सूखा रहने वाले इलाकों में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. स्थानीय मौसम विभाग की सलाह है कि लोग अपनी यात्रा की योजना मौसम के ताजा अपडेट्स को देखकर ही बनाएं.