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Hindi Newsविज्ञानMonsoon Update: समय से पहले आने वाला मानसून अचानक कहां अटक गया? मौसम विभाग ने बता दिया इसके पीछे का बड़ा कारण!

Monsoon Update: समय से पहले आने वाला मानसून अचानक कहां अटक गया? मौसम विभाग ने बता दिया इसके पीछे का बड़ा कारण!

Monsoon Update 2026: देशभर में भीषण गर्मी के बीच लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है. पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 26-27 मई तक भारत पहुंच जाएगा, लेकिन अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है. IMD के मुताबिक अब मानसून केरल में देरी से पहुंचेगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 28, 2026, 08:47 AM IST
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Monsoon Update: समय से पहले आने वाला मानसून अचानक कहां अटक गया? मौसम विभाग ने बता दिया इसके पीछे का बड़ा कारण!

Monsoon Update 2026: भीषण गर्मी और ले कू थपेड़ों से तप रहे उत्तर और मध्य भारत के लिए जो मानसून राहत की खबर बनकर आने वाला था, वही अचानक रास्ते में ही कहीं अटक गया है. 26-27 मई की जिस तारीख का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वह बीत चुकी है लेकिन केरल में मानसून का कोई अता-पता नहीं है. हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ केरल के कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी मौसम विभाग का मानना है कि मानसून ने अभी एंट्री नहीं ली है.

जिस मानसून के 26-27 मई को भारत से टकराने की उम्मीद थी, उसकी रफ्तार में ब्रेक लग गया है. मौसम विभाग के अनुसार अब केरल में मानसून 2 से 4 जून के बीच दस्तक दे सकता है. आखिर वक्त पर मानसून की गाड़ी क्यों पटरी से उतर गई, मौसम विभाग ने इसके पीछे की असली और बड़ी वजह बताया है, आइए जानते हैं...

विलेन बना बंगाल की खाड़ी का तूफान

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मानसून में देरी होने के पीछे की वजह बंगाल की खाड़ी में उठने वाला एक चक्रवाती सिस्टम है. दरअसल भारत में मानसून का एक हिस्सा बंगाल की खाड़ी से ही आगे बढ़ता है. लेकिन जब भी इस इलाके में कोई तूफान या चक्रवाती सिस्टम बनता है, तो वह हवाओं के रुख को अपनी ओर खींचता है. इस कारण से मानसून को आगे बढ़ाने वाली हवाओं का फ्लो कमजोर हो जाता है. तूफान के कारण कमजोर पड़ा मानसून अब खुद को दोबारा री-ऑर्गनाइज कर रहा है, इससे अब कुछ दिन बाद ही केरल में मानसून दस्तक देगा.

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केरल में भारी बारिश, फिर मानसून क्यों नहीं?

केरल के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन IMD ने इसे अभी अधिकारिक तौर पर मानसून की एंट्री नहीं माना है. विज्ञान की भाषा में इसे प्री-मानसून शावर यानी मानसून के पहले की बारिश कहा जा रहा है.

क्यों नहीं घोषित हुआ मानसून?

मौसम विभाग किसी भी मानसून की शुरुआत तभी मानता है जब कुछ खास शर्तें पूरी हों. नियमों के अनुसार, केरल के तय 14 मौसम केंद्रों में से कम से कम 60% केंद्रों पर लगातार दो दिनों तक 2.5 मिमी या उससे ज्यादा बारिश होनी चाहिए. साथ ही हवा की रफ्तार और बादलों का घनत्व भी तय मापदंडों के मुताबिक होना चाहिए.

(ये भी पढ़ेंः अब चांद पर दौड़ेंगी गाड़ियां और उड़ेंगे ड्रोन, NASA और बेजोस मिलकर करने जा रहे काम)

अल-नीनो का साया

मानसून में 2-4 दिनों की देरी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन साल 2026 की गर्मी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत के लोग इस समय रिकॉर्डतोड़ गर्मी से बेहाल हैं और आसमान में बादलों की राह तक रहे हैं. परेशानी की बात तो यह है कि मौसम विभाग ने इस साल अल-नीनो के असर के चलते सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया है. ऐसे में मानसून कब आएगा और इस भीषण गर्मी से कितनी राहत दिला पाएगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं.

(ये भी पढ़ेंः ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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