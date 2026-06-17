क्या कोई तारा इतना खूंखार हो सकता है कि वह अपने ही परिवार के किसी ग्रह को जिंदा निगल जाए? सुनने में यह किसी हांरर फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला 'क्राइम सीन' ढूंढ निकाला है. पृथ्वी से करीब 1,300 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक सूरज जैसे तारे ने अपने ही एक पूरे ग्रह को निगल लिया है
वैज्ञानिकों ने इस 'कुकर्म' को करने वाले तारे की पहचान कर ली है और उसके पेट से ऐसे सबूत मिले हैं जो उसकी चोरी को सौ प्रतिशत सच साबित करते हैं. इस खोज के बाद अब दुनिया भर के लोगों के मन में एक ही डर सता रहा है- क्या हमारा सूरज भी एक दिन हमारी हरी-भरी पृथ्वी को ऐसे ही निगल जाएगा? आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली रिसर्च की पूरी इनसाइड स्टोरी.
यह अनोखी खोज यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की वैज्ञानिक ब्रुक कोटन और उनकी 14 सदस्यों की टीम ने की है. वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष में मौजूद TOI-5882 नाम के एक तारे का अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी. दरअसल, इस तारे ने हाल ही में अपने एक ग्रह को निगल लिया था. खगोलविदों के लिए किसी तारे को लाइव ग्रह खाते हुए देखना लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि यह घटना ब्रह्मांड के समय के हिसाब से कुछ ही दिनों या हफ्तों में हो जाती है. इसलिए वैज्ञानिकों ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की तरह काम किया और तारे के प्रकाश का विश्लेषण करके इस राज से पर्दा उठाया.
इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का मुख्य जरिया बना 'लिथियम' (Lithium) नाम का तत्व. वैज्ञानिक ब्रुक कोटन ने इसे मजाकिया अंदाज में समझाते हुए कहा, "आप वही होते हैं जो आप खाते हैं." आमतौर पर तारों में लिथियम की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ग्रहों में यह बहुत ज्यादा पाई जाती है. जब वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक से TOI-5882 तारे के वायुमंडल की जांच की, तो उसमें लिथियम का स्तर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा मिला. जब इसकी तुलना उसके जैसे 62 अन्य तारों से की गई, तो यह तारा 97 फीसदी तारों से ज्यादा लिथियम से भरा हुआ था. इसी से साबित हुआ कि इसने हाल ही में एक बड़ा ग्रह खाया है.
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस ग्रह को इस तारे ने अपना निवाला बनाया, उसका आकार हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा या फिर हमारे सौर मंडल के नेपच्यून (Neptune) ग्रह जितना रहा होगा. इस तारे के पास एक बहुत बड़ा 'ब्राउन ड्वार्फ' (भूरा बौना तारा) भी चक्कर काट रहा है, जो बृहस्पति ग्रह से 20 गुना भारी है. वैज्ञानिकों को शक है कि इसी भारी-भरकम पड़ोसी ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस बदनसीब ग्रह की कक्षा को बिगाड़ दिया होगा, जिससे वह सीधा जाकर अपने ही सूरज के मुंह में समा गया.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी धरती भी कभी सूरज का निवाला बनेगी? वैज्ञानिकों का कहना है कि हां, ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है. लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा कल या परसों नहीं बल्कि आज से करीब 5 अरब (5 Billion) साल बाद होगा. जब हमारा सूरज बूढ़ा हो जाएगा, तो वह फैलकर एक 'रेड जाइंट' (Red Giant) यानी लाल दानव बन जाएगा. उस दौरान सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि वह बुध (Mercury) और शुक्र (Venus) ग्रह को पूरी तरह निगल जाएगा. वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय हमारी पृथ्वी भी सूरज की इस विनाशकारी भूख की चपेट में आ सकती है. TOI-5882 तारे की इस खोज ने हमें हमारे अपने सौर मंडल के भयानक भविष्य का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है.