धरती की सांसें चुरा रहा है चांद! चुंबकीय टेल से होकर चांद तक पहुंच रहा पृथ्वी का वातावरण, NASA के हाथ लगा चौंकाने वाला सबूत

Moon Absorbing Earth Atmosphere: वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासे हुए हैं. चांद अरबों साल से धरती के वातावरण के छोटे-छोटे कण अपने अंदर समेटता आ रहा है. यह सब सूरज से आने वाली तेज सोलर विंड और धरती के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हो रहा है. सोचने वाली बात ये है कि यह प्रोसेस आज भी जारी है. चांद की मिट्टी में धरती के पुराने वातावरण का रिकॉर्ड छुपा हो सकता है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:34 PM IST
Moon Absorbing Earth Atmosphere: आपने सुना ही होगा की धरती और चांद का रिश्ता सिर्फ दूरी का नहीं है बल्कि अरबों साल से दोनों के बीच एक अदृश्य जुड़ाव भी बना हुआ है. अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि चांद चुपचाप धरती के वातावरण के कुछ हिस्सों को अपने अंदर जमा करता रहा है. यह बात हाल ही में Communications Earth & Environment नाम की जर्नल में छपी एक रिसर्च में सबके सामने आई है.

कणों को चांद तक पहुंचाने में मदद
वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के ऊपरी वातावरण से निकलने वाले बेहद छोटे चार्ज वाले कण(आयन कहा जाता है) सूरज की तेज हवा के साथ बहकर चांद तक पहुंच जाते हैं. पहले माना जाता था कि धरती का चुंबकीय कवच जिसे मैग्नेटोस्फियर कहा जाता है इन कणों को बाहर जाने से रोक देता है. हालांकि नई रिसर्च बताती है कि यही चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को चांद तक पहुंचाने में मदद करता है.

चुंबकीय टेल है पूरा खेल
यह पूरा खेल धरती के चुंबकीय टेल में होता है. यह चुंबकीय क्षेत्र का वह हिस्सा है जो सूरज की उलटी दिशा में फैला रहता है. जब हर महीने पूर्णिमा के आसपास चांद इस चुंबकीय टेल से होकर गुजरता है तब धरती के वातावरण के आयन इन चुंबकीय लाइनों के सहारे चांद की सतह तक पहुंच जाते हैं. वैज्ञानिकों ने इन चुंबकीय लाइनों को अदृश्य हाईवे जैसा बताया है. जिनसे कण आसानी से चांद तक पहुंच जाते हैं.

चांद से मिट्टी के नमूने
1970 के दशक में जब नासा के अपोलो मिशन चांद से मिट्टी के नमूने लेकर आए थे, तब वैज्ञानिकों को उनमें पानी, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्व मिले थे. इनमें से खास तौर पर नाइट्रोजन के कण ऐसे थे जो धरती के वातावरण से जुड़े लगते थे. तब से यह सवाल बना हुआ था कि ये कण चांद तक कैसे पहुंचे थे.

2005 के बाद नई थ्योरी
2005 के बाद एक थ्योरी सामने आई. जिसमें कहा गया यह सब तब हुआ होगा जब धरती का चुंबकीय क्षेत्र बना ही नहीं था. नई स्टडी में अपोलो मिशन के डेटा और कंप्यूटर मॉडल की मदद से यह साफ हो गया कि यह प्रक्रिया तब भी चलती रही थी जब धरती का चुंबकीय कवच बन चुका था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिलसिला करीब 3.7 अरब साल पहले शुरू हुआ और आज भी वैसे ही जारी है.

रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक एरिक ब्लैकमैन का कहना है कि चांद की मिट्टी धरती के अतीत का टाइम कैप्सूल बन सकती है. आने वाले समय में यह खोज और भी अहम हो सकती है. नासा का आर्टेमिस मिशन 2028 तक इंसानों को फिर से चांद पर भेजने की तैयारी में है. चीन के चांद मिशन जो पहले ही नमूने ला चुके हैं. इन सब से मिली मिट्टी वैज्ञानिकों को धरती के इतिहास के कई खाली पन्ने भरने में मदद कर सकती है.

बता दें कि वैसे धरती अकेली नहीं है जो खुद के छोटे हिस्से अंतरिक्ष में खो रही है. बुध ग्रह से भी सूरज की हवा उसकी सतह से धूल उड़ाकर लंबी पूंछ बना देती है. यहां तक कि चांद की भी अपनी एक हल्की पूंछ है जिसमें सोडियम के कण होते हैं. धरती कई बार उससे होकर गुजरती है. यह नई खोज बताती है कि अंतरिक्ष में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और चांद सिर्फ धरती का साथी नहीं बल्कि उसके इतिहास की गवाह भी है.

यह भी पढ़ें: 132 ट्रिलियन किलोमीटर दूर मिली ‘भूतिया दुनिया’, NASA के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खोजी तारों वाली डरावनी आकाशगंगा

 

