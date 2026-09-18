/चांद पर हुआ अब तक का सबसे भयंकर धमाका! NASA ने खोज निकाला फुटबॉल मैदान से भी बड़ा नया गड्ढा

अंतरिक्ष की दुनिया हमेशा से इंसानों को हैरान करती आई है. इस बार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) के हाथ एक ऐसी खोज लगी है जिसने दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं. चांद की सतह पर एक इतना बड़ा नया गड्ढा खोजा गया है जो इटली के मशहूर कोलोसियम या फिर दो फुटबॉल मैदानों के बराबर बड़ा है. वैज्ञानिक इस घटना को 100 या 130 साल में सिर्फ एक बार होने वाला अजूबा मान रहे हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर चांद पर अचानक इतना बड़ा गड्ढा कैसे बन गया और इसके पीछे कौन सी अंतरिक्षीय ताकत काम कर रही थी.
नासा ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर एक नया गड्ढा खोज निकाला है जिसका नाम McGetchin (मैकगेचिन) रखा गया है. वैज्ञानिक भाषा में इसे 'इम्पैक्ट क्रेटर' कहा जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि जब अंतरिक्ष से कोई बाहरी चीज आकर चांद से जोर से टकराती है तो वहां एक बड़ा गड्ढा बन जाता है. यह गड्ढा लगभग 728 फीट चौड़ा और 141 फीट गहरा है. अगर आसान भाषा में कहें तो इसकी गहराई 14 मंजिल ऊंची इमारत जितनी है और इसकी लंबाई दो बड़े फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है. यह हमारे सौर मंडल में हाल के समय में बना अब तक का सबसे बड़ा गड्ढा माना जा रहा है.
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह गड्ढा करीब 2024 की शुरुआत में बना था. उस समय अंतरिक्ष से तैरता हुआ कोई एस्टेरॉयड (क्षुद्रग्रह) या धूमकेतु (कॉमेट) बहुत तेज रफ्तार में आया और सीधे चांद से जा टकराया. यह टकराने वाली चट्टान लगभग 3 से 6 मंजिल ऊंची इमारत जितनी बड़ी रही होगी. जब इतनी विशालकाय चीज बिना किसी रुकावट के चांद की सतह पर गिरती है तो एक जोरदार धमाका होता है. इसी भीषण टक्कर की वजह से चांद की मिट्टी उखड़ गई और वहां इतना गहरा खड्ड बन गया.
चांद पर छोटे-मोटे गड्ढे बनना कोई नई बात नहीं है क्योंकि वहां हवा या वायुमंडल नहीं है जो बाहरी चट्टानों को रोक सके. लेकिन इतने बड़े आकार का गड्ढा बनना रोज-रोज की बात नहीं है. नासा के वैज्ञानिकों और 'साइंस एडवांसेज' जर्नल में छपी स्टडी के अनुसार इतनी बड़ी टक्कर चांद पर औसतन 132 साल में सिर्फ एक बार होती है. इसीलिए वैज्ञानिक इसे 'वंस इन ए सेंचुरी' यानी सदी में एक बार होने वाला इवेंट कह रहे हैं.
यह गड्ढा चांद पर पिछले कुछ समय से मौजूद था लेकिन इसे अब जाकर खोजा जा सका. नासा का एक खास स्पेसक्राफ्ट जिसे Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) कहते हैं, साल 2009 से चांद का चक्कर लगा रहा है और उसकी फोटो खींच रहा है. नासा के रिसर्चर रॉबर्ट वैगनर जब चांद की पुरानी और नई तस्वीरों का मिलान कर रहे थे तब उन्हें एक चमकदार धब्बा दिखाई दिया जिसके चारों तरफ एक काला घेरा बना हुआ था. जब उन्होंने ज़ूम करके देखा तो पता चला कि यह तो एक नया नवेला विशालकाय गड्ढा है जो पहले की तस्वीरों में गायब था.
आप सोच रहे होंगे कि चांद पर गड्ढा बनने से हम इंसानों का क्या लेना-देना. दरअसल नासा और चीन जैसे देश बहुत जल्द इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं. नासा का 'आर्टेमिस मिशन' इंसानों को चांद पर बसाने की दिशा में काम कर रहा है. जब वैज्ञानिक इस नए बने गड्ढे की स्टडी करते हैं तो उन्हें चांद की अंदरूनी मिट्टी और चट्टानों के बारे में नई जानकारी मिलती है. नया गड्ढा होने के कारण इसकी मिट्टी पर अभी तक अंतरिक्ष की धूल नहीं जमी है जिससे चांद के इतिहास और उसकी बनावट को समझना काफी आसान हो जाता है.