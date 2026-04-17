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Hindi Newsविज्ञानचांद की सीक्रेट तिजोरी का खुलासा! जानें 1.5 अरब साल से कहां और कैसे छिपी थी बर्फ, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला राज

चांद की 'सीक्रेट तिजोरी' का खुलासा! जानें 1.5 अरब साल से कहां और कैसे छिपी थी बर्फ, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला राज

Moon's Hidden Ice Secret: चांद पर पानी है, यह हम जानते हैं. लेकिन यह पानी अरबों सालों तक वहां के कठोर वातावरण (जहां तापमान 120°C से -230°C तक जाता है) में कैसे बचा रहा? 'द प्लैनेटरी साइंस जर्नल' में प्रकाशित नई स्टडी के अनुसार, इसके पीछे चांद के अक्षीय झुकाव (Axial Tilt) में आया एक ऐतिहासिक बदलाव जिम्मेदार है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:13 AM IST
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चांद की 'सीक्रेट तिजोरी' का खुलासा! जानें 1.5 अरब साल से कहां और कैसे छिपी थी बर्फ, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला राज

Moon's Hidden Ice Secret: चंद्रमा को हम अक्सर एक सूखा और बंजर रेगिस्तान मानते हैं, लेकिन इसके ध्रुवों (Poles) पर मौजूद अंधेरी खाइयों में एक बड़ा राज छिपा है. नेचर एस्ट्रोनॉमी (Nature Astronomy) में प्रकाशित एक नए रिसर्च के अनुसार, वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ का भंडार किसी एक बड़ी घटना (जैसे किसी विशाल धूमकेतु की टक्कर) से नहीं, बल्कि पिछले 1.5 अरब सालों से धीरे-धीरे जमा हो रहा है. नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) के डेटा ने इस गुत्थी को सुलझाने में मदद की है. आइए समझते हैं कि चांद ने इस बेशकीमती संसाधन को अरबों सालों तक कैसे सहेज कर रखा.

चांद के अंधेरे हिस्सों में छिपा राज

वैज्ञानिकों ने बताया कि चांद के ध्रुवीय इलाकों में कुछ ऐसे गड्ढे हैं, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती. इन्हें 'स्थायी छाया वाले क्षेत्र' कहा जाता है. यहां तापमान बेहद कम रहता है, जिससे पानी बर्फ के रूप में लाखों-करोड़ों साल तक सुरक्षित रह सकता है.

धीरे-धीरे जमा होती रही बर्फ

इस रिसर्च  सामने आया कि चांद पर बर्फ किसी एक बड़ी घटना से नहीं आई. बल्कि यह लगातार छोटे-छोटे स्रोतों से आती रही. जैसे धूमकेतु और उल्कापिंड पानी लेकर आते रहे, वहीं सौर हवा भी इसमें योगदान देती रही. यही कारण है कि बर्फ एक लंबी प्रक्रिया में बनती रही.

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झुकाव में बदलाव से बना बड़ा खेल

चांद का झुकाव समय के साथ बदलता रहा है. इस बदलाव का असर यह हुआ कि कई गड्ढे, जो पहले धूप में थे, वे बाद में अंधेरे में चले गए. इससे नए 'कोल्ड ट्रैप' बन गए, जहां बर्फ जमा होने लगी. जितने पुराने और ज्यादा समय तक अंधेरे में रहने वाले गड्ढे हैं, उनमें उतनी ही ज्यादा बर्फ पाई गई है.

सबसे पुराने गड्ढों में ज्यादा बर्फ

वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद के सबसे पुराने और गहरे गड्ढों में सबसे ज्यादा बर्फ छिपी हो सकती है. ये गड्ढे अरबों साल से अंधेरे में हैं, इसलिए यहां बर्फ सुरक्षित रही. इससे यह भी पता चलता है कि चांद पर पानी लगातार बनता और जमा होता रहा है.

भविष्य के मिशनों के लिए बड़ी उम्मीद

यह खोज सिर्फ वैज्ञानिक जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत अहम है. अगर चांद पर बर्फ मौजूद है, तो उससे पानी, ऑक्सीजन और यहां तक कि रॉकेट ईंधन भी बनाया जा सकता है. इसका मतलब आने वाले समय में इंसान चांद पर लंबे समय तक रह सकता है. चांद पर बर्फ की यह खोज उन मिशनों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो इंसानों को फिर से चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं. खासकर ध्रुवीय इलाके अब सबसे ज्यादा ध्यान का केंद्र बन गए हैं, क्योंकि वहीं जीवन के लिए जरूरी संसाधन मिलने की उम्मीद है.

अब भी बाकी हैं कई सवाल

हालांकि यह खोज बड़ी है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं. जैसे यह बर्फ कितनी गहराई में है, कितनी मात्रा में है और इसे निकालना कितना आसान होगा. वैज्ञानिक अब आगे के मिशनों में इन सवालों के जवाब तलाशेंगे. इन सभी सवालों के बाद भी अब चांद को लेकर हमारी सोच बदल रही है. जो सतह हमें सूखी और बंजर लगती थी, उसके अंदर करोड़ों साल पुराना पानी छिपा हो सकता है. यह खोज न सिर्फ चांद के इतिहास को समझने में मदद करेगी, बल्कि इंसान के भविष्य के अंतरिक्ष सफर को भी आसान बना सकती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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