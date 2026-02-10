चांद पर बर्फ से बनेगा रॉकेट का ईंधन? एस्ट्रोनॉट रैंगलर ने खोले अंतरिक्ष के गहरे राज; मंगल मिशन की होगी रिहर्सल

Moon ice rocket fuel artemis 2 mission: 53 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने को है. इंसान एक बार फिर चंद्रमा की धूल पर अपने कदमों के निशान छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार इरादा सिर्फ जाकर वापस आने का नहीं है. अंतरिक्ष विशेषज्ञ क्रिस्टीना कॉर्प, जिन्हें दुनिया एस्ट्रोनॉट रैंगलर के नाम से जानती है, उनका मानना है कि आर्टेमिस-2 मिशन मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की पहली बड़ी रिहर्सल है. चांद के अंधेरे इलाकों में छिपी बर्फ से ईंधन बनाने से लेकर लावा ट्यूब्स में घर बनाने तक, नासा का यह मिशन विज्ञान की सीमाओं को पार करने वाला है. क्या हम वाकई चंद्रमा पर लंबे समय तक रह पाएंगे. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक मिशन की हर वो चुनौती और संभावना, जो मानव जाति का भविष्य बदल सकती है.

कौन हैं क्रिस्टीना कॉर्प?

क्रिस्टीना कॉर्प एक जानी-मानी अंतरिक्ष मिशन मैनेजर हैं. वह अपोलो-11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन के साथ लंबे समय तक काम कर चुकी हैं. वह अमेरिका के फ्लोरिडा में रहती हैं और केनेडी स्पेस सेंटर में कई बड़े कार्यक्रमों का संचालन कर चुकी हैं. उन्होंने साल 2020 में स्पेस फॉर ए बेटर वर्ल्ड नाम की संस्था बनाई थी. इसका मकसद यह बताना है कि अंतरिक्ष मिशन धरती के जीवन को बेहतर बनाने में कैसे मदद करते हैं.

क्यों खास है आर्टेमिस-2 मिशन?

क्रिस्टीना कॉर्प बताती हैं कि आने वाला आर्टेमिस-2 मिशन बहुत खास है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह पूरी तरह इंसानों वाला मिशन है. बीते 53 साल से कोई भी इंसान चंद्रमा पर नहीं गया है. आखिरी बार अपोलो-17 मिशन में इंसान वहां पहुंचे थे. बहुत से लोग यह तक भूल चुके हैं कि इंसान नौ बार चंद्रमा की ओर गए थे और छह बार वहां सफल लैंडिंग हुई थी. आर्टेमिस-2 मिशन एक नई शुरुआत है. यह सिर्फ तकनीक दिखाने के लिए नहीं है. बल्कि भविष्य में चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने की दिशा में पहला बड़ा कदम है.

यह मिशन इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इसमें पहली बार एक महिला, एक अश्वेत व्यक्ति और एक कनाडाई नागरिक चंद्रमा की यात्रा करेंगे. यह मिशन चंद्रमा की परिक्रमा करेगा. ठीक वैसे ही जैसे 1968 में अपोलो-8 ने किया था. लेकिन आर्टेमिस-2 धरती से पहले से कहीं ज्यादा दूर जाएगा. यह चंद्रमा की ऊंची कक्षा में पहुंचेगा. इससे पहले किसी भी मानव मिशन ने इतनी ऊंचाई से चंद्रमा की परिक्रमा नहीं की थी. यह मिशन कोल्ड वॉर के समय हुई अंतरिक्ष दौड़ से बिल्कुल अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है.

क्या है असली मकसद?

क्रिस्टीना कहती हैं कि आर्टेमिस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ एक बार जाकर लौट आना नहीं है. इसका लक्ष्य चंद्रमा पर लंबे समय तक इंसानों की मौजूदगी बनाना है. इस कार्यक्रम में दुनिया के कई देश एक साथ काम कर रहे हैं. अब तक 61 देश इस समझौते से जुड़ चुके हैं. सभी देश मिलकर चंद्रमा की खोज और भविष्य के मिशनों पर काम करेंगे. यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई सोच को दर्शाता है. अब मुकाबले से ज्यादा महत्व साझेदारी को दिया जा रहा है.

अपोलो मिशन ने कैसे पहुंचाया दुनिया को लाभ?

चंद्रमा पर जाने से धरती के लोगों को भी बहुत फायदा हुआ है. अपोलो मिशन के समय मकसद सोवियत संघ से तकनीकी बढ़त दिखाना था. लेकिन बाद में इसका असली लाभ विज्ञान और तकनीक के रूप में सामने आया. अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए जो तकनीक बनाई गई थी, वही बाद में आम लोगों के काम आई. संचार तकनीक बेहतर हुई. कंप्यूटर प्रणाली मजबूत बनी. हवा और पानी को साफ करने की तकनीक विकसित हुई. आज यही तकनीक अस्पतालों और कई जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल हो रही है.

अंतरिक्ष यात्रा होगी सस्ती

क्रिस्टीना बताती हैं कि चंद्रमा पर लौटने की सबसे बड़ी वजह वहां मौजूद पानी की बर्फ है. यह बर्फ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंधेरे इलाकों में पाई जाती है. इस बर्फ से पीने का पानी बनाया जा सकता है. इसी से भविष्य में भोजन उगाने में भी मदद मिल सकती है. लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्व ईंधन से जुड़ा है. पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला जा सकता है. यही आगे चलकर रॉकेट का ईंधन बन सकता है. इससे अंतरिक्ष यात्रा बहुत सस्ती हो सकती है.

चंद्रमा पर होंगे धरती के भारी उद्दोग

अगर चंद्रमा की कक्षा में ईंधन का भंडार बन जाता है, तो अंतरिक्ष मिशन की दुनिया ही बदल जाएगी. धरती से भारी ईंधन भेजना बहुत महंगा पड़ता है. चंद्रमा से मिलने वाले संसाधनों से यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है. इसके बाद इंसान क्षुद्रग्रहों तक पहुंच सकते हैं. वहां ऐसे खनिज मौजूद हैं, जो भविष्य में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं. इससे ये सोच भी आगे बढ़ती है कि भारी उद्योगों को धीरे-धीरे अंतरिक्ष में ले जाया जाए. ताकि धरती को सुरक्षित और साफ रखा जा सके.

हम चांद पर रह सकते हैं या नहीं?

तकनीकी रूप से आर्टेमिस मिशन अपोलो से काफी आगे है. अब अंतरिक्ष यान ज्यादा समय तक चंद्रमा के आसपास रह सकता है. नई कंप्यूटिंग प्रणाली मिशन को ज्यादा सुरक्षित बनाती है. नेविगेशन पहले से ज्यादा सटीक हो गया है. रोबोटिक सिस्टम मददगार साबित हो रहे हैं. जीवन रक्षक तकनीक भी बेहतर हो चुकी है. इस बार मिशन में 4के कैमरे लगाए जाएंगे. ताकि पूरी दुनिया उच्च गुणवत्ता में इस ऐतिहासिक यात्रा को देख सके. वैज्ञानिक दृष्टि से भी अब लक्ष्य बदल गया है. अब सवाल यह नहीं है कि हम वहां पहुंच सकते हैं या नहीं. बल्कि यह है कि हम वहां रह सकते हैं या नहीं.

आर्टेमिस-2 कितने दिन का मिशन है?

चंद्रमा पर काम करना आसान नहीं है. आर्टेमिस-2 केवल दस दिन का मिशन होगा. इसलिए चुनौतियां सीमित रहेंगी. मिशन में शामिल तीन अंतरिक्ष यात्री पहले भी अंतरिक्ष में रह चुके हैं. वे शून्य गुरुत्वाकर्षण के माहौल के आदी हैं. लेकिन आने वाले लंबे मिशनों में कठिनाइयां बढ़ेंगी. चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण धरती से बहुत कम है. इससे हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं. इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को रोज लंबा व्यायाम करना होगा. उनका स्पेस सूट धरती पर बहुत भारी होता है. लेकिन चंद्रमा पर उसका वजन काफी कम महसूस होता है.

चांद पर क्या हैं समस्याएं?

चंद्रमा की मिट्टी भी बड़ी समस्या है. वहां की धूल बहुत बारीक और नुकीली होती है. यह कपड़ों और मशीनों से चिपक जाती है. यह सांस के लिए भी खतरनाक हो सकती है. यह दरवाजों और उपकरणों के हिस्सों को खराब कर सकती है. चंद्रमा पर न तो वातावरण है और न ही चुंबकीय सुरक्षा. इसलिए वहां तेज विकिरण पहुंचता है. भविष्य में वहां रहने के लिए मजबूत सुरक्षा की जरूरत होगी. संभव है कि घरों को चंद्रमा की मिट्टी के नीचे बनाया जाए. ताकि विकिरण से बचाव हो सके. वहां तापमान भी बहुत ज्यादा बदलता रहता है. कहीं बहुत गर्मी होती है, तो कहीं भयानक ठंड होती है

ये मिशन मंगल ग्रह पर पहुंचने में कैसे करेगा मदद?

क्रिस्टीना साफ कहती हैं कि चंद्रमा पर रहना सीखना ही मंगल तक पहुंचने की असली तैयारी है. चंद्रमा धरती के पास है. आपात स्थिति में मदद जल्दी पहुंच सकती है. यह एक सुरक्षित अभ्यास स्थल की तरह है. यहां जीवन समर्थन प्रणाली को परखा जा सकता है. संसाधनों के सही उपयोग की आदत डाली जा सकती है. बिजली, पानी और भोजन की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है. जब ये सभी चीजें चंद्रमा पर सफल हो जाएंगी, तभी मंगल जैसे दूर ग्रह पर इंसान भेजना संभव होगा. मंगल तक पहुंचने में महीनों लगते हैं. वहां किसी भी गलती को सुधारना आसान नहीं होगा.

