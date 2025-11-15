खोखला नहीं चांद, धरती की तरह है ठोस सतह, खुलासे से वैज्ञानिक भी हो गए हैरान

Moon interior as solid metal like Earth: नेचर जर्नल में प्रकाशित एक नए रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. जिसमें चांद के भीतर धरती की तरह ही ठोस मेटल सतह मौजूद है. इतना ही नहीं इसके चारों ओर पिघला हुआ बाहरी कोर भी मौजूद है.फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के आर्थर ब्रिओ की अगुवाई में टीम ने अपोलो मिशनों के सिस्मिक डेटा, लेज़र रेंजिंग मापों और कई साल की ग्रैविटी मैपिंग का इस्तेमाल करके अब तक की सबसे साफ तस्वीर तैयार की है. जिसमें चांद को 258 किमी का ठोस कोर को घेरे है, जबकि 360 किमी मोटी पिघली परत भी दिखाई दे रही है.

चांद की सतह घोघली नहीं

रिपोर्ट के अनुसार चांद का ठोस आंतरिक सतह लगभग 258 किमी रेडियस की है, जिसे 360 किमी मोटी पिघली हुई बाहरी परते घेरे हुए हैं. इन सतहों का घनत्व लोहे से बेहद मिलता-जुलता है, जो ये साबित करता है कि चांद का केंद्र पिघला हुआ या खोखला नहीं है बल्कि ठोस है. इस खोज के बाद चांद की आंतरिक संरचना को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस निर्णायक तौर पर लगभग खत्म हो चुकी है. इस रिसर्च ने सिर्फ चांद की संरचना ही नहीं बल्कि उसके शुरुआती इतिहास और प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र को भी समझने में मदद की है.

यह भी पढ़ें: अब समुद्र में छिपी बारूदी सुरंगों का हो जाएगा Game Over, DRDO ने बनाया सांप जैसा 'अस्त्र'

Add Zee News as a Preferred Source

मेटल आवर्टन प्रक्रिया

वैज्ञानिकों के अनुसार चांद का चुंबकीय क्षेत्र उसके आंतरिक डायनेमो से शक्ति प्राप्त करता था. दरअसल, करीब 3.5 अरब वर्ष पहले चांद के चुंबकीय क्षेत्र के बेहद मजबूत होने के भूगर्भीय सबूत मिले हैं जो लगभग 3.2 अरब वर्ष पहले धीरे-धीरे कमजोर पड़ने शुरू हो गए थे. रिसर्च के दौरान इस बात का भी समर्थन किया गया कि चांद के भीतर में मेटल ओवरटर्न नाम की एक प्रक्रिया हुई थी. जिसमें भारी पदार्थ नीचे और हल्का पदार्थ ऊपर की ओर जाता है.