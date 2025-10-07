Advertisement
trendingNow12950855
Hindi Newsविज्ञान

हर साल धरती से एक इंच दूर खिसक रहे बच्चों के प्यारे चंदा मामा? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Moon and earth: पृथ्वी से चांद कितना ऊपर है? ​हम रात में चांद को आसानी से आसमान में देखते हैं, ​लेकिन वो जितना नजदीक दिखता है, वास्तविक में उतना है नहीं. जिस चांद को भारत में बच्चों का चंदा मामा कहकर बुलाया जाता है, उसके बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर साल धरती से एक इंच दूर खिसक रहे बच्चों के प्यारे चंदा मामा? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Moon is moving away from Earth by about a inch every year: एक खगोलशास्त्री पड़ताल में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पश्चिमी जगत की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने अपनी एक हालिया रिसर्च में दावा किया है कि चंद्रमा (moon) हर साल पृथ्वी (earth) से लगभग एक इंच दूर होता जा रहा है.

इस बदलाव की वजह क्या है?

ऐसा चंद्रमा और पृथ्वी के ज्वार-भाटे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational pull) के कारण हो रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के घूमने से चंद्रमा के पीछे स्थित महासागरों में ज्वारीय उभार बनते हैं. वहीं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इन उभारों को अपनी ओर खींचता है, जिससे वह धीरे-धीरे अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है, इसके साथ-साथ पृथ्वी के घूर्णन की गति भी धीमी हो रही है. इस शोध के हवाले से कहा जा रहा है कि आने वाले समय के साथ, ये धीरे-धीरे हमारे दिन लंबे करता जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं- 10 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी ने बढ़ाई उलझन, हमारे पूर्वज कौन? ये गुत्थी और उलझी

धरती से चांद कितना दूर है?

आज इंसान चांद तक पहुंच चुका है. लेकिन अभी भी अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. हर साल पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी बढ़ रही है. जानकारी के मुताबिक चंद्रमा हमारे ग्रह पृथ्‍वी से करीब 3 लाख 84 हजार 400 किमी दूर है. वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 245 करोड़ साल पहले चंद्रमा धरती से करीब 3 लाख 21 हजार 869 किमी की दूरी पर था. अब ये दूरी बढ़ चुकी है.

पहले हुआ ये दावा

चंद्रमा 4.5 अरब वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद का जन्म मंगल के आकार की एक वस्तु के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है. खगोलविदों के मुताबिक चंद्रमा हर साल धरती से दूर जा रहा है. पहले कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी वजह अंतरिक्ष में मौजूद हैवी प्लैटनरी बॉडीज को बताया था. खगोलविदों ने कहा था कि गैलेक्सी में ग्रह होते हैं. लेकिन हर ग्रह का अपना-अपना संतुलन होता है. सभी ग्रह एकदूसरे को आकर्षित भी करते हैं. चंद्रमा के दूर जाने की वजह ये भी बताई गई.' 

दुनिया के कुछ देश ही हैं जो चांद की सतह के उस पार यानी उसके साउथ पोल में पहुंचकर रिसर्च कर रहे हैं. अभी अनगिनत सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Moon

Trending news

समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
BR Gavai
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन