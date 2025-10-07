हर साल धरती से एक इंच दूर खिसक रहे बच्चों के प्यारे चंदा मामा? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Moon is moving away from Earth by about a inch every year: एक खगोलशास्त्री पड़ताल में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पश्चिमी जगत की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने अपनी एक हालिया रिसर्च में दावा किया है कि चंद्रमा (moon) हर साल पृथ्वी (earth) से लगभग एक इंच दूर होता जा रहा है.

इस बदलाव की वजह क्या है?

ऐसा चंद्रमा और पृथ्वी के ज्वार-भाटे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational pull) के कारण हो रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के घूमने से चंद्रमा के पीछे स्थित महासागरों में ज्वारीय उभार बनते हैं. वहीं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इन उभारों को अपनी ओर खींचता है, जिससे वह धीरे-धीरे अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है, इसके साथ-साथ पृथ्वी के घूर्णन की गति भी धीमी हो रही है. इस शोध के हवाले से कहा जा रहा है कि आने वाले समय के साथ, ये धीरे-धीरे हमारे दिन लंबे करता जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं- 10 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी ने बढ़ाई उलझन, हमारे पूर्वज कौन? ये गुत्थी और उलझी

धरती से चांद कितना दूर है?

आज इंसान चांद तक पहुंच चुका है. लेकिन अभी भी अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. हर साल पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी बढ़ रही है. जानकारी के मुताबिक चंद्रमा हमारे ग्रह पृथ्‍वी से करीब 3 लाख 84 हजार 400 किमी दूर है. वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 245 करोड़ साल पहले चंद्रमा धरती से करीब 3 लाख 21 हजार 869 किमी की दूरी पर था. अब ये दूरी बढ़ चुकी है.

पहले हुआ ये दावा

चंद्रमा 4.5 अरब वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद का जन्म मंगल के आकार की एक वस्तु के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है. खगोलविदों के मुताबिक चंद्रमा हर साल धरती से दूर जा रहा है. पहले कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी वजह अंतरिक्ष में मौजूद हैवी प्लैटनरी बॉडीज को बताया था. खगोलविदों ने कहा था कि गैलेक्सी में ग्रह होते हैं. लेकिन हर ग्रह का अपना-अपना संतुलन होता है. सभी ग्रह एकदूसरे को आकर्षित भी करते हैं. चंद्रमा के दूर जाने की वजह ये भी बताई गई.'

दुनिया के कुछ देश ही हैं जो चांद की सतह के उस पार यानी उसके साउथ पोल में पहुंचकर रिसर्च कर रहे हैं. अभी अनगिनत सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है.