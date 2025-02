Moon Mission: चांद पर पहली बार होने जा रहा ऐसा, धरती पर आने वाली है गुड न्यूज?

भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया में चंदा मामा के पास जाने की फिर से होड़ लग गई है. जी हां, पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ कई स्पेसक्राफ्ट चांद के सफर पर निकले हैं और वे एक साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले हैं. पिछले महीने अमेरिका और जापान की कंपनियों ने लैंडर्स भेजे थे और आज कुछ घंटे पहले ही तीसरा यान भी धरती से रवाना हो गया. इस नए स्पेसक्राफ्ट का नाम एथेना है जिसे ह्यूस्टन की एक कंपनी ने बनाया है. Intuitive Machines कंपनी धरती की इकलौती ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने पहले भी चांद पर सेफ लैंडिंग की है.

दो रोबोटिक लैंडर इस समय धरती और चांद के बीच में कहीं रास्ते में हैं. इधर तीसरा स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से रवाना किया गया. एथेना IM-2 मिशन के तहत चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरेगा. यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं. आज के समय में इस इलाके पर दुनियाभर के देशों की नजर है. भारत ने भी चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव से करीब 350 किमी दूर उतारा था.

Lighting the way to the Moon: As @Int_Machines’ lander lifts off aboard a @SpaceX Falcon 9 rocket, it takes with it NASA science and tech. Its mission? To help us better understand the lunar environment in preparation for future human explorers. pic.twitter.com/KIx5vnpHRC

— NASA (@NASA) February 27, 2025