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Hindi Newsविज्ञानचीन के हाथ लगा अंतरिक्ष का एलियन मटेरियल! आसमान से खुद चल कर आया, रात के अंधेरे में चमकता है; वैज्ञानिक भी हैरान!

चीन के हाथ लगा अंतरिक्ष का 'एलियन मटेरियल'! आसमान से खुद चल कर आया, रात के अंधेरे में चमकता है; वैज्ञानिक भी हैरान!

China Moon Mineral Discovery: चांद की धरती से पृथ्वी पर एक ऐसा 'मेहमान' आया है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. चांद से टूटकर चीन में गिरे एक दुर्लभ पत्थर के सीने में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे खनिज की खोज की है, जो अंधेरे में किसी एलियन मटेरियल जैसे चमकता है. यह सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि चंद्रमा के अरबों साल पुराने इतिहास की चाबी हो सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:42 AM IST
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चीन के हाथ लगा अंतरिक्ष का 'एलियन मटेरियल'! आसमान से खुद चल कर आया, रात के अंधेरे में चमकता है; वैज्ञानिक भी हैरान!

China Moon Mineral Discovery: जब भी समान से टूटता हुआ तारा देखाई देता है तो अक्सर लोग तुरंत दुआएं मांगते हैं, लेकिन इस बार एक टूटता हुआ तारा वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. आसमान से गिरे एक चमकीले पत्थर ने सबको चौंकाया है. यह पत्थर चांद से निकलकर चीन में गिरा है. जिसको लेकर रिसर्चर्स ने वो राज बताया है, जो अरबों साल से चांद की गहराई में दफन था. चीनी वैज्ञानिकों ने धरती पर गिरे एक चंद्र उल्कापिंड के अन्दर एक बिलकुल नए खनिज की खोज की है. जो न सिर्फ चंद्रमा के इतिहास को समझने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य के लिए भी मददगार साबित हो सकती है.

चीन ने ये रखा नाम

चीन के भूवैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक, चांद से आए इस नए खनिज का नाम सेरियम-मैग्नीशियम चेंगासाइट रखा गया है. यह चांद की धरती पर पाए जाने वाला अब तक का 11वां खनिज है जिसे धरती वाले लोगो जानते हैं. खास बात यह है कि यह खनिज चीन में गिरे पहले चंद्र उल्कापिंड के नमूनों में पाया गया है, जिससे वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला में चांद की प्राकृतिक सामग्री का अध्ययन करने का दुर्लभ मौका मिला.

इंसानी बाल से भी पतला, फिर भी बेशकीमती

इस खनिज की साइज इतनी छोटी है कि इसे नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है. इसका आकार मात्र 3 से 25 माइक्रोमीटर के बीच है. ज्यादातर कण 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं. आसान भाषा में समझें तो एक इंसान का बाल करीब 50 से 70 माइक्रोमीटर मोटा होता है. इतने छोटे होने के बाद भी अपनी अनोखी रासायनिक और दूसरी विशेषताओं के कारण यह वैज्ञानिकों के लिए सोने की खान जैसा है.

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अंधेरे में चमकना है इसकी खूबी

इस खनिज की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसका फ्लोरोसेंट है. खास स्थिति में यह खनिज रोशनी पैदा करता है, माने इस पत्थर में एलियन मटेरियल है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गुण का इस्तेमाल अगली पीढ़ी की LED लाइटों और दूसरे एडवांस  इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को बनाने में किया जा सकता है.

(ये भी पढ़ेंः सोने का तरीका बदल देगा ये Smart तकिया! सोते हुए घर में कुछ भी हुआ तो खोल देगा आंखें)

चांद के छिपे राज खोलेगा यह पत्थर

इस खनिज में दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मैग्नीशियम और लोहे का मिश्रण है. रिसर्चर्स का कहना है कि यह मिक्सर यह समझने में मदद करेगा कि अरबों साल पहले चंद्रमा की सतह और उसका भीतरी हिस्सा किन प्रक्रियाओं से गुजर कर बना था.

चांद से आया यह पत्थर सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है. इस खनिज की संरचना को समझकर वैज्ञानिक धरती पर नए सिंथेटिक मटेरियल बना सकते हैं. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ला सकती है. 

(ये भी पढ़ेंः घर में लगा ये एक पौधा साफ कर देगा पीने के पानी से सारा कचरा! वैज्ञानिकों ने ढूंढ...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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