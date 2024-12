आपके बर्थडे वाली रात चांद कैसा दिखेगा? NASA ने पूरे 2025 का एनिमेशन बना डाला, खुद ही देख लीजिए

Moon Phases 2025: क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले साल जब आपका जन्मदिन आएगा, तो उस रात आसमान में चांद कैसा दिखेगा? अगर जवाब हां है तो कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA यानी 'नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' ने पूरा इंतजाम कर दिया है. लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) के डेटा की मदद से NASA ने 2025 में चंद्रमा के चरणों का एनिमेशन तैयार किया है. इसकी मदद से आप देख पाएंगे कि 2025 में किस दिन, किस समय पर चंद्रमा किस रूप में दिखेगा.

चांद से पर्दा मत कीजिए...

90s की हिंदी फिल्मों में एक गाना है- चांद से पर्दा कीजिए.... लेकिन NASA आपसे कह रहा है कि चांद से पर्दा करने की नहीं, उसे खुलकर निहारने की जरूरत है. NASA का LRO 2009 से यही कर रहा है. चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए, LRO ने चंद्रमा को बेहद डीटेल में देखा है. तभी तो चंद्रमा के विभिन्न चरणों का एनिमेशन बनाने के लिए LRO के डेटा का इस्तेमाल किया.

What will the Moon look like on your birthday?

With data from our Lunar Reconnaissance Orbiter, we’ve created a detailed animation that will let you see what phase the Moon will be in on your special day – or any other day in 2025.pic.twitter.com/BpyrqSy7Rg

