Hindi Newsविज्ञान

Latest Research on Moon: भूकंपों से केवल धरती ही नहीं बल्कि चंद्रमा भी परेशान है. हालिया रिसर्च में पता चला है कि चंद्रमा पर भूकंप आने से जगह-जगह भूस्खलन आ रहे हैं. शोध में ऐसी 74 साइट्स का पता चला है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 21, 2025, 05:09 PM IST
Moonquakes: OMG! भूकंपों से चंद्रमा भी परेशान, जगह-जगह पहाड़ खिसकने से खोखली हो रही जमीन; नई रिसर्च में दावा

Moonquakes and Landslide Sites Found on the Moon: आपने बरसात के दिनों में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबरें तो खूब सुनी होंगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी लैंडस्लाइडिंग केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि चंद्रमा पर होती है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीनी वैज्ञानिकों ने हाल की एक रिसर्च में पाया कि चंद्रमा पर भी धीरे-धीरे भूस्खलन हो रहे हैं. इसकी मुख्य वजह चंद्र भूकंप हैं, जिन्हें मूनक्वेक भी कहा जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने के लिए सुरक्षित जगहों का चयन करने में मदद मिलेगी. चीन की योजना 2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक शोध केंद्र स्थापित करने की है.

इन 3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने की चंद्रमा पर रिसर्च

रिपोर्ट के मुताबिक, यह रिसर्च चीन की सन यात-सेन यूनिवर्सिटी, फ़ूज़ौ यूनिवर्सिटी और शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने मिलकर की है. इस स्टडी में मिली खोज को 11 सितंबर को नेशनल साइंस रिव्यू नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया. यह पत्रिका चीनी विज्ञान अकादमी के दिशानिर्देशन में प्रकाशित होती है.

अपनी इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने लिखा, "मानव सभ्यता पहले कभी चांद के इतने करीब नहीं थी. अब चंद्रमा पर स्थायी ढांचे बनाए जाएंगे, जो वैज्ञानिक शोध केंद्रों या गहरे अंतरिक्ष चौकियों के रूप में काम करेंगे."

अपोलो मिशन के दौरान चंद्र भूकंपों का पता चला

उन्होंने बताया कि अपोलो मिशनों के दौरान चंद्र भूकंपों का पता चला था, लेकिन पहले यह माना जाता था कि चंद्रमा की भूगर्भीय गतिविधियां लगभग खत्म हो चुकी हैं. इसलिए, चंद्र भूकंपों के खतरों का मूल्यांकन ज्यादा नहीं किया गया था.

चंद्रमा पर 74 भूस्खलन केंद्रों की खोज

अपनी इस नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने 2009 के बाद चंद्रमा पर 41 नए भूस्खलन खोजे. उन्होंने चंद्रमा के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में 74 स्थानों की 562 जोड़ी तस्वीरों (पहले और बाद की) की तुलना करके यह निष्कर्ष निकाला. माना जा रहा है कि यह खोज चंद्रमा पर सुरक्षित और स्थिर स्थानों का चयन करने में मदद करेगी, ताकि भविष्य के मिशनों और शोध केंद्रों को बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सके.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Science news in HindiLatest Research on Moon

