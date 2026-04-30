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Hindi Newsविज्ञानस्पंज की तरह पत्थरों ने सोखा हुआ है महासागर, भूकंप की लहरों ने खोल दिया पृथ्वी की गहराई का बड़ा राज, वैज्ञानिक भी हैरान

स्पंज की तरह पत्थरों ने सोखा हुआ है 'महासागर', भूकंप की लहरों ने खोल दिया पृथ्वी की गहराई का बड़ा राज, वैज्ञानिक भी हैरान

Hidden Water Inside Earth: पृथ्वी के नीचे छिपे रहस्यों ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. अभी तक हम यही मानते आए हैं कि दुनिया का सारा पानी नीले महासागरों, नदियों और ग्लेशियरों में है, लेकिन नई रिसर्च ने चौंका दिया है. वैज्ञानिकों ने धरती की सतह से करीब 700 किलोमीटर नीचे पानी के एक ऐसे अथाह भंडार की खोज की है, जो आकार में दुनिया के सभी समंदरों से भी बड़ा हो सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 30, 2026, 02:20 PM IST
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स्पंज की तरह पत्थरों ने सोखा हुआ है 'महासागर', भूकंप की लहरों ने खोल दिया पृथ्वी की गहराई का बड़ा राज, वैज्ञानिक भी हैरान

Hidden Water Inside Earth: अभी तक हम सोचते आए हैं कि पृथ्वी का सारा पानी महासागरों, नदियों और ग्लेशियरों में समाया हुआ है. लेकिन वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च ने सबको हैरान कर दिया है. वैज्ञानिकों की नए रिसर्च में सामने आया है कि हमारी धरती के सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे पानी का एक ऐसा विशाल भंडार मौजूद है, जो दुनिया के सभी महासागरों के कुल पानी से भी कहीं ज्यादा हो सकता है.

कहां छिपा है यह पानी?

यह पानी किसी विशाल झील या समुद्र के रूप में नहीं मौजूद है, जहां नांव चलाई जा सके, या दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सके. दरअसल यह पृथ्वी के मेंटल के अंदर, सतह से करीब 400 से 700 किलोमीटर नीचे ट्रांजिशन जोन में छिपा हुआ है. यह पानी रिंगवूडाइट नाम का एक खास खनिज के अंदर फंसा हुआ है.

स्पंज की तरह सोखा हुआ है पानी

सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह पानी लिक्विड अवस्था में है भी नहीं. यह रिंगवूडाइट पत्थर की आणविक संरचना (Molecular Structure) के अंदर इस तरह कैद है जैसे किसी स्पंज में नमी सोखी होती है. जो न तो समुद्र के लहरों की तरह बहता है और न ही इसे पिया जा सकता है. यह धरती की आंतरिक बनावट का एक हिस्सा बन गया है.

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ब्रुकहेवन नेशनल लैब के मुताबिक यह खनिज बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी में, धरती की सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे बनता है. वहां ऐसा पानी नहीं होता है जिसे हम देख सकें या छू सकें. बल्कि पानी उसके कणों के अंदर रासायनिक रूप से जुड़ा होता है जैसे स्पंज में नमी होती है. यही कारण है कि यह पानी न बहता है और न ही इसे सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है. 

कैसे चला पता?

वैज्ञानिकों को धरती नीचे छुपे इस पानी का पता तब चला जब वे भूकंपीय लहरों पर रिसर्च कर रहे थे. उन्होंने देखा कि जब ये लहरें धरती की गहराई से गुजरती हैं, तो कुछ खास हिस्सों में इनकी रफ्तार स्लो हो जाती है. जब रिंगवूडाइट के सैंपल का लैब में टेस्ट किया गया, तो पता चला कि यह खनिज पानी को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है.
रिसर्च के मुताबिक अगर इस गहराई में मौजूद चट्टानों में बड़े पैमाने पर पानी मौजूद है, तो इसकी कुल मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी से भी ज्यादा हो सकती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पैरों के नीचे कोई छुपा हुआ समुद्र है.

(ये भी पढ़ेंः पहले छोड़ी दुनिया की मोह-माया और फिर बने विज्ञान के उस्ताद; उस योगी का कहानी जो...)

पृथ्वी के लिए क्यों है जरूरी?

भले ही यह पानी अभी इंसानों की पहुंच से दूर है, लेकिन यह पृथ्वी के अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है. यह गहराई में गर्मी के प्रवाह, चट्टानों की हलचल और टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है. इस खोज से यह साफ होता है कि पृथ्वी पर पानी का चक्र सिर्फ बादलों और समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों सालों से धरती की गहराइयों में भी चल रहा है.

(ये भी पढ़ेंः मई में दो बार दिखेगा चांद का रौद्र और शांत रूप, जानिए क्यों डबल फुल मून की यह घटना..)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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