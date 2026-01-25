मॉस्को में 500 मीटर ऊंची इमारत बनी 'बर्फ का खंभा', वैज्ञानिकों की चेतावनी- ऑन हुआ आर्कटिक का डेथ स्विच

Russia winter Storm: दुनिया के उत्तरी हिस्से में इस वक्त ऐसी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है कि शहर के शहर किसी फिल्म के सीन जैसे दिखने लगे हैं. इस भयंकर ठंड का सबसे ज्यादा असर मॉस्को शहर में दिख रहा है जहां की मशहूर 540 मीटर ऊंटी ओस्टैंकिनो टॉवर (Ostankino Tower) पूरी तरह बर्फ से ढक गई है. इस हफ्ते यहां का तापमान गिरकर माइनस 28 डिग्री तक पहुंच गया है. ठंड इतनी है कि यह टॉवर नहीं बल्कि बर्फ का एक बहुत बड़ा खंभा जैसा दिख रहा है.

क्यों पड़ रही है इतनी भीषण ठंड?

NASA और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस भयंकर ठंड की वजह पोलर वर्टेक्स का टूटना है. उत्तरी ध्रुव पर हमेशा बहुत ठंडी हवाओं का एक विशाल घेरा घूमता रहता है. इसे आप बर्फीली हवाओं का एक बड़ा कटोरा समझ सकते हैं. आमतौर पर तेज चलने वाली हवाओं की एक दीवार इस ठंड को ध्रुवों पर ही रोक कर रखती है.

लेकिन इस बार क्या अलग हुआ?

यह एक बाड़ की तरह काम करती है जिससे बर्फीली हवा नीचे शहरों तक न आए. लेकिन इस बार हवा की यह दीवार कमजोर पड़ गई है जिस वजह से बर्फीली हवाएं अपनी जगह से फिसलकर नीचे की तरफ बहने लगी हैं और रूस, अमेरिका जैसे देशों में घुस गई हैं. WMO की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त आर्कटिक ऑसिलेशन अपने नेगेटिव फेज में है.

क्या होता है आर्कटिक ऑसिलेशन?

आर्कटिक ऑसिलेशन को आप हवा के दबाव का एक ऐसा स्विच समझ सकते हैं जो यह तय करता है कि उत्तरी ध्रुव की भयानक ठंड वहीं रहेगी या हमारे शहरों की तरफ आएगी. जब यह स्विच नेगेटिव पर होता है तो ध्रुवों के ऊपर हवा का दबाव बढ़ जाता है. इससे वहां की बर्फीली हवाओं को रोकने वाली दीवार कमजोर और लहरदार हो जाती है.

दीवार कमजोर पड़ने पर क्या होता है?

दीवार के कमजोर होने से उत्तरी ध्रुव की जमने वाली ठंडी हवाएं वहां से बाहर निकलकर दक्षिण के देशों की तरफ भागने लगती है. ध्रुवों पर जमा बर्फीली हवाओं का विशाल घेरा टूट जाता है और वह ठंड बाहर निकलकर यूरोप और एशिया दोनों देशों में फैल जाती है. यही वजह है कि रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ी-बड़ी इमारतें बर्फ के टुकड़े की तरह जम गई है.

शरीर पर क्या पड़ता है असर?

जब तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है तो अगर आपकी त्वचा खुली रह जाए तो वह 10 मिनट से भी कम समय में जम सकती है जिसे फ्रॉस्टबाइट कहते हैं. ठंड से बचने के लिए हमारा शरीर हाथ-पैर की नसों को सिकोड़ लेता है. शरीर ऐसा इसलिए करता है जिससे खून को हाथ-पैर से बचाकर दिल और फेफड़ों जैसे जरूरी अंगों तक पहुंचा सके और उन्हें गर्म रख सके.