विज्ञान

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:40 AM IST
चेतावनी! आइसलैंड में पहली बार मिला मच्छर, क्लाइमेट चेंज ने बढ़ाया डेंगू-चिकनगुनिया का खतरा

Mosquitoes in Iceland: आइसलैंड से बहुत ही हैरान करने वाली खबर आ रही है. अभी तक मच्छरों से मुक्त रहने वाले इस देश में पहली बार मच्छर देखे गए हैं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया का तापमान(Global Warming)की वजह से देश इन कीड़ों के लिए ज्यादा अनुकूल हो गया है. इस महीने तक यह देश दुनिया के उन गिने-चुने जगहों में था जहां एक भी मच्छर नहीं थे, दूसरी जगह Antarctica है. वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था कि, मच्छर आइसलैंड में बढ़ सकते हैं क्योंकि वहां तालाब और दलदल जैसी जगहें प्रजनन(Breeding)के लिए अच्छी हैं. 

क्या ये वहां जिंदा रह पाएंगे?
बता दें कि कई सारी प्रजातियों वहां की सख्त जलवायु में जिंदा नहीं रह पातीं. लेकिन Iceland, उत्तरी गोलार्ध के बाकी हिस्सों की तुलना में चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है. वहां के ग्लेशियर तेजी से टूट रहे हैं और देश के पानी में मैकेरल जैसी गर्म दक्षिणी जलावायु वाली मछलियां भी पाई जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में मिला 'नॉन-बाइटिंग मिज' का 15 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, इसने फेल कर दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

ये कितने खतरनाक हैं?
जैसे-जैसे धरती गर्म हो रही है दुनिया भर में मच्छरों की और भी किस्में या प्रजातियां मिल रही हैं. इस साल ब्रिटेन में मिस्री मच्छर(Aedes Aegypti) के अंडे मिले हैं और केंट इलाके में एशियाई टाइगर मच्छर(Aedes Albopictus)भी पाए गए हैं. ये मच्छर बहुत ही आक्रामक और तेजी से फैलने वाले हैं. ये वो प्रजातियां हैं जो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी गर्म देशों में होने वाली बीमारियों को फैला सकती हैं. 

इन मच्छरों को किसने खोजा?
आइसलैंड के प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के कीट वैज्ञानिक(Entomologist)मैथियास अल्फ्रेडसन ने इसकी पुष्टि की है. ये कीड़े एक आम नागरिक वैज्ञानिक ने उन्हें भेजी थी जिसकी पहचान उन्होंने खुद की. उन्होंने बताया, किडाफेल कजोस नाम की जगह पर कुलीसेटा एनुलाटा ते 3 सैंपल मिले हैं जिनमें 2 मादा और 1 नर था. इस सभी को पतंगों को आकर्षित करने के लिए लगाई गई वाइन रोप्स से इकट्ठा किया गया था. यह प्रजाति ठंड को झेल सकती है और तहखानों में छिपकर सर्दियों का सहारा लेकर आइसलैंड के माहौल में जिंदा रह सकती है.

यह भी पढ़ें: आर्कटिक की बर्फ के नीचे छिपी मिली 'सीक्रेट दुनिया'! वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, बोले- 'ये धरती को...'

कैसे मिली इसकी सूचना?
ब्योर्न हेजाल्टसन को जो मच्छर मिले थे इसके बारे में उन्होंने Facebook Group इंसेक्ट्स इन आइसलैंड पर पोस्ट किया. ब्योर्न ने बताया, कीड़ों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रिबन पर उनकी नजर कैसे पड़ी. 16 अक्टूबर की शाम को मेरी नजर लाल वाइन रिबन पर एक अजीब सी मक्खी पर पड़ी. उन्होंने आगे कहा, मुझे तुरंत शक हुआ कि यह क्या हौ और मैंने फौरन उस मक्खी को पकड़ लिया जो एक मादा थी. साथ ही, उन्होंने 2 और मच्छरों को पकड़ा और उन्हें विज्ञान संस्थान भेजा जहां उनकी पहचान हुई.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

