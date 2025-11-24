Advertisement
9 महीने अंतरिक्ष में मौत से जंग! पृथ्वी पर लौटते ही इस जीव में फिर लौटी जान; वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

Moss spore: हाल में ही ISS में हुई एक रिसर्च के दौरान मॉस नामक जीव को अंतरिक्ष में छोड़ा गया जो लगभग 9 महीने तक जिंदा रहा, साथ ही पृथ्वी पर लौटने के बाद 86% बीजाणू दोबारा से उगने लगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:55 PM IST
9 महीने अंतरिक्ष में मौत से जंग! पृथ्वी पर लौटते ही इस जीव में फिर लौटी जान; वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

Moss spore: अंतरिक्ष को हमेशा जीवन के लिए सबसे कठोर जगह माना जाता है. क्योंकि यहां न हवा, न पानी, न तापमान का संतुलन और ऊपर से बेहद तेज रेडिएशन होता है जो पलक झपकते हीं किसी की  भी जान ले सकता है. लेकिन इसी डरावने माहौल में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. मॉस यानी काई के बीजाणु (spores) जो पूरे 9 महीने तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बाहर जिंदा रहे और जब उन्हें धरती पर वापस लाया गया तो लगभग 86% बीजाणु दोबारा उगने लगे.

  1. क्यों है यह खोज इतनी महत्वपूर्ण?

    जिंदा रहने का कारण

     

जिंदा रहने का कारण
वैज्ञानिक टॉमोमिची फुजीता ने जब ये नतीजे देखे तो बस एक शब्द कहा कि इससे खूबसूरत कुछ  नहीं हो सकता है. वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कई तरह के तनाव एक साथ मिलकर बीजाणुओं को खत्म कर देंगे. लेकिन मॉस के ये बीजाणु सूखी और निष्क्रिय अवस्था में थे, जिससे वे तापमान और नमी की कमी को अच्छी तरह सहन कर पा रहे थे. साथ ही वे एक प्राकृतिक खोल (sporangium) में बंद थे, जिसने उन्हें रेडिएशन से भी बचाने का काम किया था.

मॉस के अलावा जिंदा रहने वाले जीव
मॉस अब उन जीवों की सूची में शामिल हो गया है जो अंतरिक्ष में महीनों जिंदा रह चुके हैं. इस सूची में लाइकेन, पौधों के बीज, टार्डीग्रेड (water bear) शामिल हैं. टार्डीग्रेड के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये परमाणु हमले को भी सहन कर सकता है. इसको भी अंतरीक्ष में लगभग 10 दिन तक जिंदा था. 2008 की एक रिपोर्ट में भी सरसों और तंबाकू के कुछ बीज 1.5 साल अंतरिक्ष में बच गए थे, हालांकि उनकी पहली पीढ़ी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी पृथ्वी के पीढ़ी की तरह समान थे.

क्यों है यह खोज इतनी महत्वपूर्ण?
इस खोज का सीधा मतलब है कि भविष्य में चांद या मंगल पर पौधे उगाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं. स्पेस को ग्रीनहाउस बनाना आसान हो सकता है, साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन, भोजन और दवाइयों का उत्पादन संभव हो सकता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सूखे, सोए हुए बीजाणु इतनी कठिन परिस्थितियां झेल सकते हैं, तो भविष्य में पौधों को नए ग्रहों पर उगाने का सपना सच हो सकता है.

अब वैज्ञानिक इन बीजाणुओं का डीएनए जांच रहे हैं कि अंतरिक्ष में 9 महीने रहने से उन्हें कितनी क्षति हुई और पौधे ने खुद को किस तरह ठीक किया था. यह जानकारी हमें बताएगी कि पृथ्वी की सुरक्षा परत के बाहर जीवन किस हद तक टिक सकता है. यह खोज न सिर्फ विज्ञान की समझ बढ़ाती है, बल्कि अंतरिक्ष में जीवन खोजने के नए रास्ते भी खोलती है. 

