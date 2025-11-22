चीन की 2000 साल पुरानी कब्र अचानक हुई एक्टिव, वैज्ञानिक हैरान होकर बोले- 'ये तो होना ही था'

Science News: मध्य चीन में एक बड़े मिट्टी की टीले के नीचे कुछ जहरीली चील-डुल रही है. 2 हजार साल से भी ज्यादा समय से सम्राट किन शी हुआंग की कब्र को किसी ने नहीं छुआ है. पुरानी कहानियों के मुताबिक, यह कब्र मरकरी(Mercury)की नदियों से सुरक्षित थी जो चीन की बड़ी नदियों की तरह दिखती थीं. कई दशकों तक लोग मानते थे कि यह बस एक अफवाह है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने लेजर तकनीक का इस्तेमार करके पता लगाया है कि सम्राट की कब्र के आस-पास की हवा में Mercury की स्तर बढ़ा हुआ है और इसकी भाप सतह पर आ रही है.

जांच में क्या सामने आया?

साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी यह खोज पक्का सबूत देती है जिससे वैज्ञानिक दुनिया की सबसे जरूरी और वैज्ञानिक तौर पर खतरनाक जगह को देखने का अपना तरीका बदल सकते हैं. Physicist सुने स्वानबर्ग की देखरेख में चीन और स्वीडन के वैज्ञानिकों ने मिलकर यह रिसर्च की. उन्होंने डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन लिडार नाम की खास लेजर रडार तकनीक का इस्तेमाल किया. इस तकनीक से उन्होंने शीआन के पास किन शी हुआंग की कब्र के आस-पास की हवा को स्कैन किया.

वैज्ञानिकों को जांच में क्या मिला?

वैज्ञानिकों की टीम ने कब्र के टीले के आस-पास कई जगहों पर हवा में 27 नैनोग्राम प्रति घन मीटर तक पारा पाया. यह मात्रा इस इलाके की सामान्य मात्रा से बहुत ज्यादा है. ये हॉटस्पॉट उन जगहों से मिलते-जुलते थे जहां पहले कब्र के पश्चिमी और दक्षिणी किनारों की मिट्टी में भी असामान्य रूप से ज्यादा पारा मिला था.

क्या कहते हैं पुराने रिकॉर्ड?

पारा(Mercury)का सोर्स लगभग पक्का कब्र के अंदर से रिसने वाली भाप है. ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दावा किया गया है कि इस जहरीली चीज का इस्तेमाल कब्र के अंदर साम्राज्य का नक्शा बनाने के लिए, पूरी नदियों को दिखाने के लिए किया गया था. स्वानबर्ग ने 'नेचर' में कहा कि, हमारे नतीजे पुराने इतिहास की बातों को सच साबित करने वाले हवा में अब तक के सबसे मजबूत हैं.

इससे क्या साबित होता है?

यह उस विचार को मजबूत करते हैं कि सम्राट किन को हमेशा जिंदा रहने का जुनून था और उसी ने अपनी कब्र को पारे से भरने के लिए कहा. ऐसा कहा जाता है कि उसने पारा(Mercury)खाया भी था क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी उम्र बढ़ जाएगी. यह मकबरा कभी खोला नहीं गया है. 1970 में जब टेराकोटा योद्धाओं को जमीन से निकाला गया था तो हवा लगते ही उनका चमकीला रंग फीका पड़ गया था.

वैज्ञानिक खजाना या जहरीला टाइम बम?

पारा या Mercury सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि यह हमेशा रहने वाला भी है. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक पारे से संपर्क में रहता है, भले ही वह कम मात्रा में हो, तो इससे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है. अभी भले ही मकबरे के आस-पास हवा में जो पारा निकल रहा है उसे लोगों की सेहत के लिए खतरनाक नहीं माना जाता फिर भी यह लंबे समय तक इस जगह को कैसे संभालना है इसके लिए चिंताएं पैदा करती हैं.