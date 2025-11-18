Advertisement
नई खोज: वैज्ञानिकों को मिला दानव रूपी क्वासर ID830, दोगुनी रफ्तार से सबकुछ निगल रहा ये ब्लैक होल

Scientific Discovery In Space: हाल ही में हुई रिसर्च में सामने आया कि ID830 अब तक का ज्ञात सबसे ज्यादा X-ray चमक वाला क्वासर है. ये ब्रह्मांड की अंधेरी खाई में छिपा हुआ ऐसा राक्षस है जिसमें 440 मिलियन सूर्यों जितना भारी ब्लैक होल है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:44 PM IST
Scientific Discovery In Space: अंतरिक्ष की कोख में और कितने रहस्य छुपे हैं? कहा नहीं जा सकता है. हर एक नई खोज पुरानी रिसर्च को गलत साबित कर देती है. हाल ही में हुई रिसर्च में सामने आया कि ID830 अब तक का ज्ञात सबसे ज्यादा X-ray चमक वाला क्वासर है. ये ब्रह्मांड की अंधेरी खाई में छिपा हुआ ऐसा राक्षस है जिसमें 440 मिलियन सूर्यों जितना भारी ब्लैक होल है. 

रोद्र रूप में ब्लैक होल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेशनल एंस्ट्रोनॉमर टीम ने Spektr-RG स्पेसक्राफ्ट और कई ग्राउंड टेलिस्कोप की हेल्प से  क्वासर ID830 की खोज की है. अध्ययन के बाद सामने आया कि ये अभी तक का खोजा गया सबसे ज्यादा X-ray चमक वाला रेडियो-लाउड(X-ray luminous radio-loud quasar) क्वासर है. इसकी चमक देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं. क्वासर ID830 की बोलेामीट्रिक चमक इतनी तेज है कि अंदाजा लगता है कि ये या तो इस क्वासर ने काफी वजनी सुपरमैसिव ब्लैक होल को अपने अंदर समेट रखा है या दूसरी संभावना ये है कि ये क्वासर सुपर-एडिंगटन (super-Eddington) मोड में चल रहा हो. क्वासर (quasar) गैलेक्सी के बीच में छिपे ब्लैक होल से पावर लेता है. इन ब्लैक होल की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये रेडियो, यूपी और एक्स रे तक को आग की तरह उगलते हैं.
यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर चम्मच? नासा के रोवर ने 22 करोड़ KM से भेजी चौंकाने वाली तस्वीरें

 

सुपर-एडिंगटन मोड 
इस बात की पूरी संभावना है कि ये क्वासर सुपर-एडिंगटन (super-Eddington) मोड में चल रहा है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी स्थिति है. आपको बता दें कि सुपर-एडिंगटन का अर्थ होता है कि ब्लैक होल को जितपा पदार्थ अपनी ओर खींचना था या जो सामग्री निगलनी थी उस क्षमता से कहीं ज्यादा निगल रहा है. जब ब्लैक होल अपनी लिमिट से जितना गुना ज्यादा खिंचाव करता है. उसे डिंगटन रेशियो कहते हैं. क्वासर ID830 का एडिंगटन रेशियो 1.4 है. यानी ये ब्लैक होल अपनी क्षमता से 1.4 गुना तेजी से चीजों को अपने अंदर समा रहा है.

गैलेक्सी पर असर!
रिसर्च टीम की मानें तो क्वासर ID830 अभी ट्रांजिशन फेज में है. अब ये क्वासर साइंटिस्ट्स के लिए कॉस्मिक लेबोरेटरी बन गया है. यहां पर वैज्ञानिकों को देखने को मिल रहा है कि कैसे ब्लैक होल उग्र रूप ले रहा है और गैलेक्सी को अंदर तक प्रभावित कर रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Science NewsNew Discovery

