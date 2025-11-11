पृथ्वी पर सूरज का पड़ोसी है ये पर्वत, ये रहस्यमयी जानकारी उड़ा देगी होश

Mount Chimborazo: धरती पर जीवन के लिए चांद, सूरज, हवा और पानी सब जरूरी है. अगर इसमें से कोई एक न रहे तो शायद जिंदगी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या फिर भूचाल मच जाएगा. धरती पर पड़ने वाली सूरज की किरणें जिंदगी की दशा और दिशा तय करती है. इस धरती पर कई ऐसी चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं धरती की उस जगह के बारे में जो धरती पर सूरज के सबसे करीब है. आइए जानते हैं ये कौन सी जगह है?

ये जगह है सूरज के करीब

धरती पर सूरज के सबसे करीब जगहों की बात करें तो इक्वाडोर में स्थित चिंबोराजो पर्वत धरती पर सूरज के सबसे करीब जगह है. बता दें कि यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और भूमध्य रेखीय उभार के कारण यह समुद्र तल से सबसे ऊंचा होने के बावजूद सूर्य का सबसे निकटतम बिंदु है.

आंखों पर लगाना पड़ता है चश्मा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से सबसे ऊंचा पर्वत है. हालांकि चिंबोराजो पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर होने की वजह से ये सूर्य के सबसे निकट है. यहां पर काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, इतना ही नहीं आंखों पर चश्मा भी लगाना पड़ता है. इस लिहाज से भौगोलिक दृष्टि से ये पर्वत सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसके अलावा बता दें कि भूमध्य रेखा पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिताद डेल मुंडो भी स्थित है.

प्रसिद्ध स्मारक है स्थित

साथ ही साथ बता दें कि यहां पर एक प्रसिद्ध स्मारक और एक पीली रेखा है. यहां पर पर्यटक प्रत्येक गोलार्ध में एक पैर पर खड़े होने का अनुभव भी ले सकते हैं. इस स्थान को सूर्य से मिलने वाला स्थान भी कहा जाता है. यहां पर सालभर दिन और रात की लंबाई भी स्थिर रहती है और सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है.