एटना ने फिर उगली आग, वैले डेल बोवे में नई दरार से मची खलबली; वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट!

एटना ने फिर उगली आग, वैले डेल बोवे में नई दरार से मची खलबली; वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट!

Mount Etna Eruption: यूरोप के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना ने साल 2026 की शुरुआत में एक बार फिर से तेज हो चुक है. 1 जनवरी से यहां लावा बहना और राख निकलनी शुरू हो गई है. वैज्ञानिकों को डर है कि 2026 भी एटना के लिए एक बेचैन और खतरनाक साल साबित हो सकता है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:55 AM IST
एटना ने फिर उगली आग, वैले डेल बोवे में नई दरार से मची खलबली; वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट!

Mount Etna Eruption: इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद माउंट एटना ने नए साल के पहले ही दिन हलचल देखने को मिली. 2025 में लगातार विस्फोटों के बाद, 2026 की शुरुआत भी ज्वालामुखी की आग और राख के साथ हुई है. वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं. 

नई दरार से निकला लावा 
इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी (INGV) के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 की दोपहर से एटना के पूर्वी हिस्से में वैले डेल बोवे इलाके के अंदर एक नई दरार से लावा निकलने लगा है. यह इलाका पहले भी लावा बहने के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही पहाड़ की चोटी पर मौजूद क्रेटरों से छोटे-छोटे विस्फोट भी देखने को मिल रहे हैं. इस कारण से आसमान में राख के बादल बन रहे हैं.

राख और लावे पर नजर
लावा जिस दिशा में बह रहा और राख हवा में जहां तक फैल रही है, उस पर प्रशासन की कड़ी नजर है. अभी तक किसी बड़े नुकसान या किसी के घायल होने की खबर नहीं है. हालांकि, सिसिली के पूर्वी हिस्से के ऊपर हवाई उड़ानों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है. 2025 में भी राख की वजह से कई बार अलर्ट जारी किए गए थे.

2025 में दिखा था खतरनाक रूप
2025 में माउंट एटना ने कई बार डरावना रूप दिखाया था. जून महीने में हुए एक बड़े विस्फोट में राख और गैस कई किलोमीटर ऊपर तक चली गई थी. इस दौरान पहाड़ की चोटी के पास तेज बहाव वाली गर्म राख और पत्थरों की धाराएं भी देखने को मिलीं थीं. दिसंबर के आखिर में तो हालात और भी चौंकाने वाले थे. जब बर्फ से ढकी ढलानों पर स्की करने वाले लोग मौजूद थे उसी वक्त एटना से ऊंची लावा फव्वारे और घने राख के बादल देखे गए थे.

हफ्तों से एटना के नीचे हलचल
वैज्ञानिकों ने बताया है कि बीते कई हफ्तों से एटना के नीचे हलचल बढ़ रही थी. जमीन में कंपन, सतह के उठने-बैठने और खास तरह की आवाजों के संकेत मिले थे. इससे साफ हुआ कि ज्वालामुखी के अंदर उथले हिस्सों में मैग्मा लगातार जमा हो रहा है. जिसके बाद 2026 की शुरुआत में जो विस्फोट हुआ है उसे वैज्ञानिक एटना के अंदरूनी सिस्टम में हो रहे बदलाव का हिस्सा मान रहे हैं. नई दरारें और रास्ते बन रहे हैं जिनसे मैग्मा बाहर निकल रहा है.

क्या खतरा है?
वैज्ञानिकों का मानना है कि वैले डेल बोवे में लावा बहना आमतौर पर आसपास के शहरों के लिए तुरंत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि ज्वालामुखी के अंदर दबाव अभी भी बना हुआ है. INGV ने चेतावनी दी है कि एटना की गतिविधि में अचानक कभी भी बदलाव आ सकता है. हल्का लावा बहाव जल्दी ही तेज और विस्फोटक रूप ले सकता है.

यह भी पढ़ें: प्रलय की उल्टी गिनती! सूरज की गर्मी से मिट जाएगा जीवन, ऑक्सीजन की भी एक्सपायरी डेट तय; लौटेगा 'पत्थर युग' से भी पुराना दौर?

 

