10 गुना तेजी से बढ़ रहा Everest! 5 करोड़ साल पुरानी प्लेटों की टक्कर ने खोला हैरान करने वाला बड़ा राज

Mount Everest: माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है, लेकिन हाल की खोजों ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है. पता चला है कि माउंट एवरेस्ट उम्मीद से कहीं तेजी से बढ़ रहा है. इसके पीछे की वजह सच में हैरान करने वाली है.

 

Nov 20, 2025, 03:08 PM IST
10 गुना तेजी से बढ़ रहा Everest! 5 करोड़ साल पुरानी प्लेटों की टक्कर ने खोला हैरान करने वाला बड़ा राज

Mount Everest: दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला (Mountain Range) का एक हिस्सा है. यह पर्वत सिर्फ खड़ी नहीं है बल्कि लगातार ऊंची होती जा रही है. माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 meters (29,031.7 feet) है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी ऊंचाई बढ़ने के पीछे तीन विशेष कारण हैं, जिनकी शुरुआत करोड़ों साल पहले दो बहुत बड़ी जमीनी प्लेटों के टकराने से हुई थी. आइए जानते हैं इसके पीछे की हकीकत.

टेक्टोनिक प्लेटों का टकरना 
हिमालय का निर्माण आज भी जारी है. हिमालय पर्वत का निर्माण लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था. यह तब हुआ जब भारतीय प्लेट (Indian Plate) उत्तर दिशा की ओर खिसकती हुई यूरेशियन प्लेट (Eurasian Plate) से तेजी से टकराई. यह धरती के अंदर टक्कर आज भी रुकी नहीं है. भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच भयंकर दबाव पैदा हो रहा है. इस जबरदस्त प्रेशर की वजह से हिमालय की चट्टानें ऊपर की ओर उठ रही हैं. जैसे किसी चीज को दोनों तरफ से दबाने पर वह बीच में से ऊपर उठ जाती है.

लगातार बढ़ना
इसी लगातार दबाव के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल लगभग 4 मिलीमीटर तक बढ़ रही है. यह एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने का सबसे खास और लगातार जारी रहने वाला कारण है.

आइसोस्टैटिक रिबाउंड  
यह भी एक जरूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो एवरेस्ट को ऊपर उठा रही है. अतीत में जब हिमालय पर बर्फ की मोटी परतें जमी हुई थीं, तो उनका बहुत अधिक वजन पृथ्वी की पपड़ी (Crust) पर दबाव डाल रहा था, जिससे जमीन थोड़ी धंसी हुई थी.

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले कुछ दशकों में यह बर्फ तेजी से पिघल रही है. बर्फ के पिघलने से जमीन पर से वजन हट जाता है. वजन हटने पर पृथ्वी की ऊपरी परत धीरे-धीरे ऊपर उठती है. साइंस की भाषा में इस प्रक्रिया को आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहते हैं. स्टडी से पता चला है कि अरुण नदी के कटाव से भी इलाके का वजन कम हो रहा है जो इस रिबाउंड प्रक्रिया में योगदान दे रहा है.

भूकंप का प्रभाव  
भूकंप भी इस ऊंचाई की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से ही भूकंप आते हैं. एक बड़ा भूकंप जैसे कि 2015 का नेपाल भूकंप. भूकंप जमीन में अचानक हलचल पैदा करता है जिससे एवरेस्ट की ऊंचाई एक झटके में थोड़ी बढ़ सकती है या घट भी सकती है.

आसान शब्दों में बताएं तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने का कारण करोड़ों साल पहले शुरू हुई दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर है, जो आज भी जारी है. इसी धरती के अंदर की ताकत, वजन हटने और भूकंप के कारण एवरेस्ट लगातार आसमान की ओर उठ रहा है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

Mountain Everest

