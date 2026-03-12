बर्फ से निकला 'जिंदा' दिमाग! जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया वो चमत्कार, जो अब तक था नामुमकिन

Frozen Brain Tissue Experiment: क्या होगा अगर हम समय को ही रोक सकें? तो फिर क्या मौत सिर्फ एक पॉज बटन बनकर रह जाएगी? हॉलीवुड की फिल्मों में आपने यह जरूर देखा होगा कि कैसे इंसानों को दशकों तक बर्फ में जमाकर रखते हैं और फिर वे जिंदा हो जाते हैं. अब विज्ञान ने इसके जैसा ही कुछ चमत्कार कर दिखाया है. जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ एर्लांगेन-नूर्नबर्ग के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसने अमर होने की बहस को फिर से शुरू कर दिया है. वैज्ञानिकों ने चूहे के दिमाग के ऊतकों को -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करने के बाद उन्हें फिर से जीवित कर लिया है.

कैसे हुआ यह चमत्कार?

अक्सर बर्फ जमने पर ऊतकों की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं. इसके पीछे का कारण है कि बर्फ के नुकीले क्रिस्टल उन्हें पंचर कर देते हैं. इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने विट्रिफिकेशन तकनीक का सहारा लिया. इसमें दिमाग के हिस्सों को इतनी तेजी से ठंडा किया गया कि वे बर्फ बनने के बजाय कांच जैसी अवस्था में चले गए. यह काम इतना आसान नहीं था. इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर तापमान को -196 डिग्री तक ले जाया गया. दिमाग के इन हिस्सों को 7 दिनों तक इसी अवस्था में बनाए रखा गया.

सामने आए ये नतीजे

7 दिनों बाद जब दिमाग के इन हिस्सों को एक खास गर्म घोल में रखकर धीरे-धीरे पिघलाया गया तो जो नतीजे आए वो हैरान कर देने वाला था. जांच में खुलासा कि-

न्यूरॉन्स पूरी तरह से सेफ थे. दिमाग की कोशिकाएं और उनके बीच के संपर्क भी पूरी तरह सेफ मिले.

इसके साथ ही फिर से कोशिकाओं ने ऊर्जा बनाना शुरू कर दिया.

याददाश्त का सिग्नल

दिमाग के जिस हिस्से को टेस्ट किया गया वह यादों और नई चीजों को सीखने से जुड़ा होता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि बर्फ पिघलने के बाद भी वह हिस्सा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगा.

क्या अब इंसान भी होंगे 'अमर'?

हालांकि यह रिसर्च अभी अपने शुरुआती दौर में है और केवल दिमाग के छोटे हिस्सों पर हुई है. इस रिसर्च को लेकर अलेक्जेंडर जर्मन का मानना है कि भविष्य में इससे गंभीर बीमारियों के इलाज और ऑर्गन बैंक बनाने में भी सहायता होगी. इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरे शरीर को इस तरह सुरक्षित रखना अभी दूर की बात है लेकिन यह खोज इंपॉसिबल को पॉसिबल बनाने की ओर बड़ा कदम है.

