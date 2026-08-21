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MR-Linac क्या है? अब ट्यूमर को 'लाइव' देखकर खत्म करेगी ये मशीन, स्वस्थ अंगों को नहीं पहुंचेगी एक भी खरोंच

बेंगलुरु के HCG कैंसर सेंटर में कर्नाटक की पहली Elekta Unity MR-Linac टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो चुकी है. यह मशीन रियल टाइम MRI स्कैनर और लीनियर एक्सीलेटर को मिलाकर काम करती है. जानिए यह कैसे काम करती है और मरीजों को इससे क्या फायदे होंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 21, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:48 PM IST
MR-Linac क्या है? अब ट्यूमर को 'लाइव' देखकर खत्म करेगी ये मशीन, स्वस्थ अंगों को नहीं पहुंचेगी एक भी खरोंच
Image Credit: कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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