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Hindi Newsविज्ञानअचानक मुंबई में क्यों आ जाते हैं हजारों फ्लेमिंगो? गंदे पानी में छिपा है इन पक्षियों का फाइव-स्टार बुफे! जानिए पीछे का साइंस

अचानक मुंबई में क्यों आ जाते हैं हजारों फ्लेमिंगो? गंदे पानी में छिपा है इन पक्षियों का 'फाइव-स्टार बुफे'! जानिए पीछे का साइंस

हर साल सर्दियों में लाखों फ्लेमिंगो (राजहंस) पक्षी मुंबई और नवी मुंबई के वेटलैंड्स को गुलाबी रंग में रंग देते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, मुंबई के अनट्रीटेड सीवेज (गंदे पानी) में मौजूद नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कारण पानी में नीले-हरे शैवाल (Algae) का भारी विस्फोट होता है, जो इन पक्षियों का मुख्य भोजन है और इसी को खाकर इनका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 18, 2026, 07:42 AM IST
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Navi Mumbai के नेरुल इलाके के NRI कॉम्प्लेक्स के पीछे मौजूद तालावे वेटलैंड्स में फ्लेमिंगो का विशाल झुंड देखा गया.
Navi Mumbai के नेरुल इलाके के NRI कॉम्प्लेक्स के पीछे मौजूद तालावे वेटलैंड्स में फ्लेमिंगो का विशाल झुंड देखा गया.

Mumbai में हर साल सर्दियों के दौरान एक बेहद खास नजारा देखने को मिलता है. हजारों नहीं बल्कि लाखों फ्लेमिंगो पक्षी शहर के समुद्री किनारों और वेटलैंड्स में पहुंच जाते हैं. हाल ही में Navi Mumbai के नेरुल इलाके के NRI कॉम्प्लेक्स के पीछे मौजूद तालावे वेटलैंड्स में फ्लेमिंगो का विशाल झुंड देखा गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. कीचड़ भरे ग्रे दलदली इलाकों का अचानक गुलाबी रंग में बदल जाना किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री जैसा लगता है. लेकिन इसके पीछे सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है.

फ्लेमिंगो के लिए मुंबई कैसे बनी “फाइव स्टार बुफे”?

वैज्ञानिकों के मुताबिक मुंबई ने अनजाने में फ्लेमिंगो के लिए एक परफेक्ट फूड ज़ोन तैयार कर दिया है. यहां दो तरह के फ्लेमिंगो आते हैं- Lesser Flamingo और Greater Flamingo. Lesser Flamingo आकार में छोटे और ज्यादा गुलाबी होते हैं, जबकि Greater Flamingo लंबे और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं. दोनों पक्षियों की चोंच खास तरीके से बनी होती है, जो पानी और कीचड़ में मौजूद सूक्ष्म भोजन को फिल्टर करने का काम करती है. ये पक्षी अपना सिर उल्टा करके पानी में डालते हैं और अपनी जीभ की मदद से पानी को अंदर-बाहर करते हैं. उनकी चोंच के अंदर मौजूद कंघी जैसी संरचना खाने को छानकर अलग कर देती है.

आखिर गुलाबी क्यों होते हैं फ्लेमिंगो?

फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग उनके भोजन से आता है. वे नीले-हरे शैवाल और छोटे समुद्री जीव खाते हैं जिनमें कैरोटिनॉयड नाम का पिगमेंट होता है. यही पिगमेंट गाजर को नारंगी और टमाटर को लाल रंग देता है. जब फ्लेमिंगो लंबे समय तक इस तरह का भोजन खाते हैं तो उनका रंग हल्के सफेद से गहरा गुलाबी होने लगता है. यानी जितना अच्छा भोजन, उतना चमकीला रंग.

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मुंबई की गंदगी कैसे बन गई फ्लेमिंगो का खाना?

मुंबई के थाणे क्रीक और नवी मुंबई के वेटलैंड्स फ्लेमिंगो के लिए आदर्श जगह बन चुके हैं. यहां उथला पानी, बड़े कीचड़ वाले मैदान और मैंग्रोव जंगल मौजूद हैं, जो इन्हें रहने और खाने के लिए सही माहौल देते हैं. लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि शहर का प्रदूषण भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है. सालों से बड़ी मात्रा में बिना ट्रीट किया गया सीवेज थाणे क्रीक में बहता रहा है. इससे पर्यावरण को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इसी वजह से पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ गई.

इन तत्वों की वजह से नीले-हरे शैवाल तेजी से बढ़ते हैं, जिन्हें फ्लेमिंगो खाना बेहद पसंद करते हैं. खासकर Lesser Flamingo लगभग पूरी तरह इन्हीं शैवाल पर निर्भर रहते हैं. यानी मुंबई की गंदगी ने अनजाने में फ्लेमिंगो के लिए दुनिया के सबसे बड़े फूड स्पॉट्स में से एक तैयार कर दिया.

पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी संख्या

1990 के दशक से पहले मुंबई में फ्लेमिंगो बहुत कम दिखाई देते थे. लेकिन अब उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है. 2007 में जहां करीब 10,000 फ्लेमिंगो दर्ज किए गए थे, वहीं हाल के वर्षों में यह संख्या 1.3 लाख से ज्यादा पहुंच गई है. यह बढ़ोतरी शहर के विस्तार और बदलते वेटलैंड इकोसिस्टम से भी जुड़ी हुई मानी जा रही है.

लेकिन यह संतुलन बेहद नाजुक है

हालांकि फ्लेमिंगो का यह खूबसूरत नजारा हमेशा बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वेटलैंड्स को नुकसान पहुंचा, पानी का प्रवाह रुका या प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फ्लेमिंगो यहां आना बंद कर सकते हैं. हाल की जांच में नेरुल के वेटलैंड्स में पानी की गुणवत्ता काफी खराब पाई गई. अगर पानी में ऑक्सीजन कम हो जाए और सूक्ष्म जीव खत्म होने लगें, तो फ्लेमिंगो के लिए भोजन भी खत्म हो जाएगा.

फ्लेमिंगो सिर्फ पक्षी नहीं, पर्यावरण का संकेत हैं

विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्लेमिंगो सिर्फ खूबसूरत पक्षी नहीं हैं, बल्कि वे शहर के पर्यावरण की स्थिति का संकेत भी हैं. जब वेटलैंड्स स्वस्थ रहते हैं, तो हजारों फ्लेमिंगो वहां पहुंचते हैं. लेकिन जैसे ही पर्यावरण बिगड़ता है, ये पक्षी दूसरी जगह चले जाते हैं. यानी मुंबई का गुलाबी आसमान सिर्फ एक नजारा नहीं, बल्कि प्रकृति का एक संदेश भी है कि शहर को अपने वेटलैंड्स और पर्यावरण को बचाकर रखना होगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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