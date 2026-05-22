काउंटडाउन शुरू, फ्यूल टैंक फुल... फिर भी उड़ान नहीं भर सका मस्क का सबसे ताकतवर रॉकेट! आखिर क्या हुआ?

Musk SpaceX Starship V3: दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट प्रोग्राम में शामिल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोग्राम एक बार फिर चुनौतियों का सामना कर रहा है. लगातार सामने आ रही टेक्निकल समस्याओं और टेस्टिंग में आई परेशानी के कारण कंपनी को स्टारशिप V3 की लॉन्चिंग टालनी पड़ी. एलन मस्क की कंपनी SpaceX अब नए शेड्यूल के तहत आज फिर से लॉन्च करने की तैयार कर रही है. इस देरी ने दुनियाभर के स्पेस एक्सपर्ट्स और टेक फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि स्टारशिप को भविष्य में चांद और मंगल मिशनों की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है.

स्पेसएक्स को अपने सबसे रॉकेट स्टारशिप वर्जन 3 की लॉन्चिंग में आखिरी समय में रोकना पड़ा. 21 मई को टेक्साल के स्टारबेस फैसिलिटी में रॉकेट पूरी तरह से फ्यूल भर जाने के बाद भी काउंटडाउन के दौरान आई टेक्निकल खराबी के कारण लॉन्चिंग टालना पड़ा. 21 मई शाम को लॉन्चिंग के लिए 90 मिनट की विंडो तय की गई थी, लेकिन रॉकेट उड़ान नहीं भर सका. स्पेसएक्स के लाइव ब्रॉडकास्ट में होस्ट्स ने यह साफ किया कि रॉकेट में फ्यूल पूरी तरह से लोड हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर इसे कैंसिल करना पड़ा. हालांकि कंपनी ने अभी नए समय का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अगला प्रयास आज यानी 22 मई क होने की संभावना है.

क्यों खास है स्टारशिप V3 रॉकेट?

यह स्पेसएक्स का अब तक का सबसे एडवांस और ताकतवर रॉकेट सिस्टम है. 408 फीट ऊंचे इस टू स्टेज रॉकेट में 1.8 करोड़ पाउंड का थ्रस्ट यानी स्पीड पकड़ने की शक्ति है. स्पेसएक्स के अनुसार इस रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह 100 मीट्रिक टन वजन को पृथ्वी की कक्षा में ले जा सके और कमर्शियल हवाई जहाजों की तरह बार-बार उड़ान भर सके.

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यह इस नए वर्जन की पहली टेस्ट फ्लाइट 21 मई को होनी थी. इससे पहले साल 2025 में इसके पुराने वर्जन V2 की 5 सफल ट्रायल हो चुकी थी, लेकिन नए मॉडल के ग्राउंड टेस्ट के दौरान दो बड़े विस्फोट हुए थे, जिससे इसके बूस्टर और ऊपरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा था. इस टेस्ट फ्लाइट में कोई इंसान या असली सैटेलाइट नहीं जा रहा था, बल्कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए नकली स्टारलिंक सैटेलाइट को रखा गया था.

क्या हैं इस मिशन के मुख्य उद्देश्य?

उड़ान भरने के लगभग 17 मिनट बाद, 10 मिनट के अंदर 20 नकली स्टारलिंक सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ने का टेस्ट किया जाना है. साथ ही रॉकेट के हीट शील्ड यानी गर्मी से बचाने वाली परत की भी टेस्टिंग के लिए दो खास कैमरे वाले सैटेलाइट्स लगाए गए हैं. इंजीनियरों ने कुछ टाइल्स को सफेद रंग से कलर किया है, जिससे यह देखा जा सके कि भविष्य के मिशनों में हीट शील्ड के टूटने या खराब होने पर उसकी जानकारी कैसे हो.

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इंजन रीलाइट टेस्ट

उड़ान के दौरान अंतरिक्ष में रैप्टर इंजन को फिर से ऑन करने का टेस्ट होगा, जो भविष्य में रॉकेट को वापस धरती पर लाने के लिए बहुत जरूरी है. पिछले मिशनों की तरह नहीं, बल्कि इस बार सुपर हैवी बूस्टर को टावर से पकड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी. बूस्टर उड़ान के 7 मिनट बाद मैक्सिको की खाड़ी में और रॉकेट का ऊपरी हिस्सा करीब एक घंटे बाद हिंद महासागर में लैंड करेगा.

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