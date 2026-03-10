Advertisement
नीले समंदर में रेंग रहा है 5500 मील लंबा भूरा सांप, स्पेस से आई तस्वीर देख कांप उठे वैज्ञानिक!

नीले समंदर में रेंग रहा है 5500 मील लंबा 'भूरा सांप', स्पेस से आई तस्वीर देख कांप उठे वैज्ञानिक!

Space view of Atlantic Ocean: स्पेस यानी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का सुंदर ग्रह दिखाई देती है लेकिन हाल ही में अटलांटिक महासागर में एक अजीब और चिंताजनक नजारा नजर आने लगा है. समुद्र के बीचों-बीच हजारों किलोमीटर लंबा भूरा सांप दिखाई दे रहा है! वैज्ञानिकों के अनुसार यह कोई जीव नहीं, बल्कि...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:11 AM IST
नीले समंदर में रेंग रहा है 5500 मील लंबा 'भूरा सांप', स्पेस से आई तस्वीर देख कांप उठे वैज्ञानिक!

Space view of Atlantic Ocean: जरा सोचिए आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रहे हैं और अचानक आपकी नजर हजारों मील लंबा एक बड़ा भूरा सांप पर पड़े तो कैसा लगेगा? पहली नजर में यह किसी हॉलीवुड फिल्म का डरावना मंजर लग सकता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है. वास्तव में यह कोई सांप या बल्कि समुद्री जीव नहीं बल्कि अटलांटिक ग्रेट सरगासम बेल्ट यानी समुद्री घास है जो अब 5,500 मील यानी करीब 8,851 किलोमीटर की लंबाई पार कर चुका है. 

स्पेस से ली गई पृथ्वी की तस्वीरों ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. कभी नीला दिखने वाला अटलांटिक महासागर पर अब भूरा साया है. समुद्री घास का एक ऐसा ढेर जो अफ्रीका के तट से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक फैला है. स्पेस से देखने में यह सांप के आकृति जैसा दिखाई देता है. ऊपर से देखने पर यह इतनी बड़ी लगती है कि पायलट इसे Latte Spill कहते हैं.

15 साल में कैसे बदला समुद्र का रंग?
फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के हार्बर ब्रांच ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च के मुताबिक यह समुद्री घास 15 साल पहले अस्तित्व में ही नहीं थी. वैज्ञानिकों ने 40 साल के सैटेलाइट डेटा का अध्ययन करके बताया कि साल 2011 में पहली बार इसका बड़ा स्वरूप देखा गया था. और आज यह स्थिति है कि 2025 तक इसकी लंबाई 5,500 मील तक पहुंच गई है जो अमेरिका की चौड़ाई से भी दोगुनी है. बीते साल मई महीने में समुद्र में लगभग 3.75 करोड़ मीट्रिक टन घास दर्ज की गई थी.

क्यों फैल रहा है यह 'जहरीला जाल'?
वैज्ञानिकों ने इस घास के बढ़ोत्तरी के पीछे मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों को जिम्मेदार माना है-

खेती से निकलने वाले नाइट्रोजन-फास्फोरस और सीवेज का पानी नदियों के जरिए समुद्र तक पहुंचता है.

बाढ़ के दौरान अमेजन नदी भारी मात्रा में पोषक तत्व अटलांटिक में बहा ले जाती है जो इस घास के लिए खाद का काम करते हैं.

अनुकूल परिस्थितियों में यह समुद्री घास मात्र 11 दिनों में दोगुनी हो जाती है.

हालांकि गहरे समुद्र में यह घास मछलियों और कछुओं के लिए घर जैसा हो जाती है, लेकिन जब यह तटों पर पहुंचती है तो खतरनाक हो जाती है.

यह घास सड़ने के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन गैस छोड़ती है जो न केवल बदबूदार है बल्कि हेल्थ के लिए भी जानलेवा है.

इसके कारण कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टानों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिससे समुद्री जीव मरने लगते हैं.

ये भी पढे़ंः आसमान में दिखा रहस्यमयी गोला! वैज्ञानिकों की आंखों में धूल झोंककर घर की छत से टकराया

अब आगे क्या?
जानकारों का मानना है कि यह समस्या अब केवल तटों तक सीमित नहीं रही बल्कि खुले समुद्र का संकट बन गई है. दुनिया भर के रिसर्चर्स ने अंतरराष्ट्रीय निगरानी और पोषक तत्वों के बहाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है.

ये भी पढे़ंः 11 दिन तक न खाना, न पीना, न आराम...300 ग्राम के इस पक्षी ने 13,560 KM उड़कर बनाया...

