1200 साल पुराने चीन के मकबरे में मिला रहस्यमय आदमी का फोटो, वैज्ञानिक बोले ये तो पक्का...

Science Latest News: चीन में इमारत बनाते समय एक मकबरा मिला था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मकबरा एक ऐसे व्यक्ति का था जिसकी मौत 736 ईस्वी में 63 साल की उम्र में हुई थी और उसे अपनी पत्नी के साथ दफनाया गया था. मकबरे पर बने चित्र तांग राजवंश के समय की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ बताते हैं. लेकिन इसमें एक आदमी की तस्वीर है जो यूरोपीय जैसा लगता है. इससे चीन और मध्य एशिया के बीच पुराने संबंधों पर नए सवाल उठने लगे हैं. इस खोज से तांग राजवंश की महानता का पता चलता है. ये राजवंश 618 से 907 ईस्वी तक चीन पर राज करता था.

मकबरे में पास क्या मिला?

मकबरे में कुल 8 चित्र हैं. पुरातत्वविदों के मुताबिक, ये चित्र पेड़ों के नीचे रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाते हैं जिसे पेड़ के नीचे की आकृतियां कहा जाता है. जिनयांग प्राचीन नगर अनुसंधान संस्थान के निदेशक लॉन्ग झेन के मुताबिक, इन चित्रों में लोग अलग-अलग काम करते दिख रहे हैं. इसमें महिलाओं को पत्थरों पर आटा पीसते, पुरषों के नूडल्स बनाते और कुछ लोगों पानी भरने के चित्र मिले हैं.

कैसा है चित्रों को बनाने का तरीका?

इस मकबरे में मिली कला तांग राजवंश के दूसरे मशहूर जगहों की कला से मिलती-जुलती है. पॉपुलर मैकेनिक्स के मुताबिक, चित्रों के बनाने का तरीका, उनका विषय और बनावट देखकर लगता है कि इस मकबरे और वांग शेन्जी के मकबरे के चित्र एक ही कलाकार ने बनाए होंगे. मकबरे का पूरा ढांचा और उसमें बनी मूर्तियां भी तांग राजवंश के लोगों के अंतिम संस्कार के तरीकों से मेल खाता है.

कौन है विदेशी आदमी?

पश्चिमी मिशिगन विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर विक्टर जिओंग ने इस आदमी की पहचान सोग्डियन के रूप में की है. ये आज के ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान में रहते थे और सिल्क रोड पर व्यापार करते थे. उस आदमी का चेहरा और कपड़े, मकबरे में बने दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग थे जिससे पता चलता है कि वह विदेशी था. इससे पता चलता है कि मध्य एशिया के व्यापारी तांग राजवंश के लोगों से मिलते-जुलते रहते थे.

