कैमरे में कैद हुआ सबसे दुर्लभ जीव! समुद्र की 5,000 फीट गहराई में मिला 'नीला अजूबा', वैज्ञानिक बोले-पहले कभी नहीं देखा

Science News: समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चौंका दे रहे हैं. वैज्ञानिकों ने गैलापागोस द्वीप समूह के पास एक ऐसा दुर्लभ नीला ऑक्टोपस मिला, जिसने पूरी रिसर्च टीम को चौंका दिया. गोल्फ बॉल जितने आकार वाले इस जीव का चमकीला नीला रंग इतना अलग था कि वैज्ञानिक भी हैरान हो गए.
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Blue Octopus Discovered: धरती के अंदर और महासागरों में अभी ऐसे न जाने कितने राज दफन हैं, जिनकी कल्पना भी इंसानी दिमाग नहीं कर सकता. हाल ही में समंदर की लगभग 5,000 फीट से ज्यादा की गहराई में वैज्ञानिकों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. रिमोट कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक ऐसा जीव चमका, जिसे देखकर वैज्ञानिकों की टीम भी हैरान हो गई. गोल्फ बॉल के आकार का यह जीव न सिर्फ बहुत ही छोटा है, बल्कि इसका रंग इतना चमकीला नीला था कि पहली नजर में यह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगा. आइए जानते हैं कि कैमरे में कैद हुआ यह दुनिया का सबसे दुर्लभ जीव आखिर क्या है
गैलापागोस आइलैंड्स के पास E/V Nautilus नाम के रिसर्च जहाज पर मौजूद वैज्ञानिकों की टीम गैलापागोस मरीन रिजर्व में समुद्र की गहराई का रिसर्च कर रही थी. इसी दौरान करीब 1,773 मीटर यानी लगभग 5,816 फीट की गहराई में उन्हें यह अनोखा जीव दिखाई दिया. वैज्ञानिकों ने इसे एक नई प्रजाति घोषित करते हुए Microeledone galapagensis नाम दिया है. इस खोज इसलिए खास है क्योंकि इतनी गहराई में पाए जाने वाले ऑक्टोपस इस रंग के नहीं होते.
वीडियो रिकॉर्डिंग में जीव को देखते ही वैज्ञानिक खुश हो उठे और बोले यह तो नीला है! वैज्ञानिकों की टीम ने इस प्रजाति का एक फीमेल ऑक्टोपस का सैंपल सुरक्षित निकाल लिया, वहीं दो अन्य ऑक्टोपस को वीडियो में रिकॉर्ड किया.
शिकागो के फील्ड म्यूजियम की ऑक्टोपस एक्सपर्ट डॉ. जेनेट वोइट ने जब इसकी तस्वीरें देखीं, तो वह हैरान हो गईं. अंटार्कटिका के पास पाए जाने वाले ऑक्टोपस से इसकी शारीरिक बनावट तो मिलती थी, लेकिन इसका कलर पूरी तरह से अलग था.
यह दुनिया का इकलौता सैंपल था, इसलिए वैज्ञानिक इसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे. ऐसे में उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और-
बिना किसी केमिकल या चीर-फाड़ के इस छोटे ऑक्टोपस का 3D एक्स-रे स्कैन तैयार किया.
इस हाई-टेक स्कैन से ऑक्टोपस के नाजुक अंगों और नर्वस सिस्टम की बहुत ही सटीक 3D इमेजिंग मिल गई.
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जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन के रिसर्चर अलेक्जेंडर जिग्लर के मुताबिक बिना किसी भारी धातु वाले कंट्रास्ट एजेंट के सॉफ्ट टिश्यूज का इतना साफ स्कैन मिलना टेक्नोलॉजी की भी बड़ी सफलता है.
इस रिसर्च के राइटर और एक्सपर्ट डॉ. जेनेट वोइट का कहना है कि सिर्फ प्रशांत महासागर ही हमारी धरती की पूरी जमीन से ज्यादा हिस्से को कवर करता है. इसका हर कोना जीवन से भरा है. यह इस प्रजाति का दुनिया में केवल दूसरा मिला हुआ सैंपल है. ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि समुद्र की गहराइयों में अभी और क्या-क्या छिपा है?
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